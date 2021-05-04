Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

Глава американского государства Джо Байден заявил, что надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу в июне.

Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на встречу с Путиным в рамках своего визита в Европу, Байден заявил, что «надеется и ожидает, что так и будет», передает РИА «Новости».

«Мы над этим работаем», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу РФ и США.