 

Байден выразил надежду на встречу с Путиным в июне

04.05.2021, 22:42, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден заявил, что надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время своей поездки в Европу в июне.

Отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он на встречу с Путиным в рамках своего визита в Европу, Байден заявил, что «надеется и ожидает, что так и будет», передает РИА «Новости».

«Мы над этим работаем», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, американский президент позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу РФ и США.



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