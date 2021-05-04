 

Обучение на зарубежных курсах нежелательных организаций может грозить штрафами и лишением свободы

04.05.2021, 22:42, Новости дня
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Члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ внесли законопроекты, направленные на противодействие проникновению в Россию нежелательных организаций и блокирование их попыток оказывать деструктивное воздействие на ситуацию в стране.

Пискарев сообщил, что в работе над проектами законов участвовали «представители всех думских фракций». Он пояснил, что в поле зрения комиссии не раз оказывалась деструктивная деятельность иностранных организаций, признанных нежелательными на территории России, и в том числе проведение различных семинаров, тренингов и курсов подготовки для российских граждан за рубежом. Выпускники таких курсов, по возвращении в Россию, пытаются организовывать незаконные акции, устраивать беспорядки, пропагандировать наркотики и вовлекать несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность».«В поле зрения Комиссии находится около 10 таких центров и более 40 их выпускников», – приводит его слова «Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне» – официальный Telegram-канал Госдумы по вопросам иностранного вмешательства.

Напомним, члены комиссии предложили ввести запрет россиянам участвовать в деятельности нежелательных в РФ НПО и за пределами страны. Вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к нежелательной: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций «в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства».

Согласно тексту, участие в работе такой НПО повлечет, в частности, штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет. Кроме того, предложено ввести обязательные работы на срок до 480 часов за руководство нежелательной НПО, сохранив сроки лишения свободы от двух до шести лет.

Также в Госдуму внесен законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций.

Законопроекты внесли в Государственную Думу депутаты-члены Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, Андрей Альшевских, Андрей Исаев, Адальби Шхагошев (все –члены фракции «Единая Россия»), Ризван Курбанов (фракция КПРФ), Дмитрий Савельев (фракция ЛДПР), Николай Рыжак, Алексей Чепа (оба – фракция «Справедливая Россия»).



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