 

Путин объявил благодарность сотрудникам центра Гамалеи

04.05.2021, 22:42, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность группе сотрудников Центра имени Гамалеи за активное участие в создании вакцины от коронавируса, сообщается на официальном портале правовой информации.

В опубликованном на портале документе говорится, что благодарность объявлена ведущему инженеру лаборатории Анастасии Телегиной, младшему научному сотруднику лаборатории Анне Ковыршиной, водителям Андрею Курнееву и Алексею Лебедеву, передает ТАСС.

Путин объявил благодарность учителям, медикам и ученым из регионов за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, также он распорядился о вручении почетных грамот, передает РИА «Новости».

В частности, речь идет о сотрудниках Башкирского государственного медицинского университета, Красногвардейской центральной районной больницы в Адыгее, Республиканской клинической больницы имени Каткова в Мордовии, научных сотрудниках, врачах, медсестрах Уфы, Новоуренгойска, Волгограда, ЯНАО, Калужской области и не только, представителях образовательных учреждений Красноярска, Тобольска, Тюмени, Калуги, Курска, Горно-Алтайска, Новосибирска и других городов.

В августе Путин объявил о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса. Она была разработана центром Гамалеи и получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.



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