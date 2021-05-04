В Беларуси суд приговорил четверых соратников Тихановской к срокам до 6,5 года колонии

…по делу о подготовке массовых беспорядков.

В Беларуси суд приговорил четверых соратников экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской — Юрия Власова, Дмитрия Ивашкова, Александра Шабалина и Татьяну Каневскую — к 6 и 6,5 года колонии по делу «о подготовке к захвату зданий госорганов» в Гомеле. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры Беларуси. Имена осужденных уточняет Tut.by.

Суд приговорил Ивашкова, Шабалина и Каневскую к шести годам лишения свободы, доверенного лица Тихановской Юрия Власова — к шести годам и шести месяцам лишения свободы (его также обвинили в публичном оскорблении представителя власти — ст. 369 УК).

«Мужчинам отбывание наказания определено в исправительной колонии в условиях усиленного, а женщине — общего режима», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

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По версии Следственного комитета Беларуси, 5 августа 2020 года Тихановская совместно с соратниками провела встречу с целью проработки плана по «массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля». В начале марта следователи опубликовали видеозапись, на которой якобы запечатлен момент переговоров Тихановской и ее коллег.

По словам пресс-секретаря экс-кандидата в президенты, Анны Красулиной, Тихановская никогда не участвовала в разработке планов с радикальными мерами.

Фигурантам дела предъявили обвинения по ч. 1 ст. 13, ч.2 ст. 293 УК (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 УК (приготовление к захвату зданий и сооружений).

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