В Австралии решили проблему пенообразования промышленных сточных вод

О решении проблемы пенистых сточных вод, исходящих от промышленных объектов, заявили австралийские ученые. Она состоит в том, что загрязнения в виде пены не оседают в осадок, а также их чрезвычайно трудно отфильтровать.

Кроме того, вещества из пены быстрее испаряются, загрязняя атмосферу. Тем временем, эксперты утверждают, что до последнего момента эффективных методов сбора пены из сточных вод просто не существовало.

Австралийские же ученые сумели найти способ уничтожения бактерий, благодаря которым образуется большое количество пены. Как сообщают источники, открытие было сделано случайно. Однако его важность от этого не уменьшается. Технологии очистки дополнены новым способом.