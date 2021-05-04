 

Кусок металла весом в 21 тонну может упасть на густонаселенный район

04.05.2021, 22:20, Новости дня
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Источники сообщают, что целая ступень китайской космической ракеты начала неконтролируемо снижаться с орбиты и вот-вот войдет в плотные слои атмосферы.

При этом никто не знает, сгорит ли хотя бы основная масса и куда может упасть ракетная ступень. Это может случиться как в Пекине, так и в Нью-Йорке, поскольку контроль за процессом снижения полностью потерян.

Эксперты напоминают, что после запуска ракеты «Чанчжэн-5», состоявшегося в прошлый раз, куски металла упали прямо на крыши домов в Кот-д’Ивуаре. Пострадавших, к счастью, не было. Но если китайское космическое ведомство продолжит настолько безответственно обращаться со своими аппаратами, рано или поздно жертвы будут, говорят ученые.



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