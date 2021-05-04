 

Мнение: Голый сайт

04.05.2021, 22:18, Разное
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Кстати, если уж у нас сегодня тема секса, точнее – секс-озабоченности. Навеяно обсуждением в комментариях к прошлому посту: там один припомнил, что “актриса Лужина в советское время снялась голой в фильме “На семи ветрах” – а второй тут же вскинулся: “Где?! Давай таймкод!” А первый и не помнит. Трагедия!

Обнаружил тут, в поисках иллюстраций к постам, совершенно дивный сайт, который можно было бы назвать “Мечта юного (или уже не совсем юного) онаниста”. Идея, которая там реализована, проста как мычанье: “А что если собрать в одном месте все фрагменты и фотографии известных актрис (а также можно еще спортсменок), на которых они голые??” То есть – чтобы не искать всякие таймкоды: вбиваешь в поиск любимую актрису, например “Лариса Лужина” – и он тебе сразу выдает ЧТО НАДО, без всякого там “творчества”, “художественного произведения” и прочей никому не нужной лабуды.

Сказано – сделано! И ведь там – никакой рекламы, и сам сайт – бесплатный… А актрис там – чуть не сотня, и явно такое за один день на коленке не настругаешь. Просто кто-то вложился, пыхтел, сопел – и реализовал свою детскую мечту. Удивительно! Адрес – вот он. И название подходящее:

http://hrenvam.net/

Правда он, похоже, уже лет десять как заброшен, да и видеофорагменты с него все удалены. Ссылки остались, а самого кина нет. И да – Ларисы Лужиной на этом сайте тоже нет.

Источник: Размышления вольного социолога



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