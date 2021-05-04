Рябошапка назвал одной из причин своей отставки дело Хантера Байдена

“Завтра в Украине с визитом будут находиться топ-чиновники Государственного департамента США – [госсекретарь США] Энтони Блинкен и [заместитель госсекретаря США] Виктория Нуланд. Интересно, как им будет смотреть в глаза и будет говорить с ними действующий руководитель Офиса президента [Андрей Ермак], который был частью украинско-американского заговора против сегодняшнего президента США, едва не обернувшегося для Украины потерей поддержки ключевого международного партнера”, – отметил экс-генпрокурор.

По его словам, Ермак был сторонником администрации бывшего президента США Дональда Трампа, неоднократно контактировал с ее представителями и убеждал президента Украины Владимира Зеленского в будущей победе Трампа на выборах президента США.

Рябошапка подчеркнул, что расшифровка беседы личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и Ермака, опубликованная 30 апреля американским изданием Buzz Feed, раскрывает важную деталь: Ермак обещал организовать проведение расследования в отношении сына Байдена.

“Транскрипт беседы Джулиани и Ермака может свидетельствовать о том, что отказ нашей команды в прокуратуре подыгрывать одному из кандидатов на выборах в США был одной из причин моей отставки с должности генерального прокурора”, – заявил Рябошапка.

https://www.facebook.com/rouslan.riaboshapka/posts/4130416310353287

Рябошапка проработал на должности генпрокурора полгода. Президент Украины Владимир Зеленский назначил его генпрокурором 29 августа 2019 года. 5 марта 2020 года Верховная Рада приняла постановление о недоверии ему. Зеленский заявил тогда, что Рябошапка не показал результат.

Контекст:Байден-младший работал в совете директоров Burisma, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента тогдашнего президента США Дональда Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонила обе статьи обвинения.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. 6 октября Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать в Burisma уже $100 тыс. в месяц.

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

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