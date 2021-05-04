Миланкины алименты – Личное мнение

Телеведущая, общественный деятель — короче, просто бизнесвумэн! — Милана Тюльпанова вывалила вчера поступление на карту в размере 27 тысяч рублей.

Её спросили, платит ли Кержаков алименты? Милана показала поступившую сумму. Спасибо и на этом, как говорится, считает Милана.



Фото: Соцсети

Миллионер, футболист, молодой мужик — Александр, как же? 27,5 — это нормально вообще так обижать женщину, народившую тебе сына?!

Я не выдержала несправедливости. Пошла к Кержакову. Спросила: подлец ты эдакий, не офигел ли ты часом? 27 тысяч Милане не хватит на хороший коктейль в караоке!

Кержаков не врубился в мои претензии. Чо, удивился, какие 27 тысяч? Потом почитал во второсортной прессе, как его полоскает бывшая, и рассказал, что 27 — это часть алиментов с премиальных.

То есть, по решению суда футболист платит алименты со всей зарплаты, а потом, если есть премиальные выплаты за проведённые игры, клуб переводит Милане с них тоже. Алименты в месяц составляют в районе 100 тысяч, а 27 на карте — это как раз доплата с премий.

Учитывая, что при разводе Керж оставил Милане 100 миллионов, открывать рот девушка не должна была в принципе. Даже если просто положить их в банк под проценты, в месяц будет выходить тысяч 700.

Я искренне не понимаю, зачем поливать помоями бывшего. Выставлять человека плохим отцом, скупердяем, ничтожеством. Нет, понятно, что в глазах любой женщины бывший — сволочь, но врать-то зачем?

Милана — девушка ещё молодая, на выданье. Кто решится связаться с ней, узнав теперь, как она относится к бывшим?

Нападая на бывшего мужа, на отца своего ребёнка, Милана наверное уверена, что правда не вскроется. Как там в лучших традициях срачей — нагадь первой на голову, пусть оппонент отмывается!

Вот только зачем?

Как вы думаете, зачем Милана делает это?

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