Мнение: Первый парад советских войск в Берлине
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Колоризация хроники мая 1945 года с помощью нейросетей.
Выглядит вполне неплохо и вполне сравнимо по качеству с ручной колоризацией.
Ну а кадры сами по себе сильные.
Плюс еще цветная хроника.
Капитуляция вермахта на западном фронте. Май 1945.
Штурм Берлина в цвете.
Американский лагерь для военнопленных.
Геринг в заключении. На прогулке.
Берлин после Победы. 14 мая 1945 года.
Визит американцев в занятый Красной Армией Берлин.
PS. На заглавной фотографии женщины-снайперы 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Берлин, 4 мая 1945-го года.
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Источник: Colonel Cassad
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