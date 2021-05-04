Мнение: Первый парад советских войск в Берлине

Колоризация хроники мая 1945 года с помощью нейросетей.

Выглядит вполне неплохо и вполне сравнимо по качеству с ручной колоризацией.

Ну а кадры сами по себе сильные.

Плюс еще цветная хроника.

Капитуляция вермахта на западном фронте. Май 1945.

Штурм Берлина в цвете.

Американский лагерь для военнопленных.

Геринг в заключении. На прогулке.

Берлин после Победы. 14 мая 1945 года.

Визит американцев в занятый Красной Армией Берлин.

PS. На заглавной фотографии женщины-снайперы 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Берлин, 4 мая 1945-го года.

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