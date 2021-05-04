Мнение: Письмо: “Через месяц ответила да”

Из этого бесконечно длинного письма я сначала хотела выбрать фрагмент, но решила опубликовать все.

Потому что все лишние подробности – про Сокровище.

Здесь девушка, у которой уже начинают понемногу тикать часики, расстается с парнем, чтобы лететь на крыльях любви в Турцию к беженцу из Сирии. Она очень гордится своей зарплатой на работе, но вся ее зарплата утекает на то, чтобы устроить им с парнем досуг и комфорт, а дальше как-нибудь заманить его в Россию.

Ну и дальше очень длинный диалог с ним, который нам интересен вот чем.

Сначала она пытается отвечать как независимая и уважающая себя девушка, и парень очень рад, что так легко отделался от нее. Но не тут-то было, ее корона падает и ее ЗВ падает тоже, она начинает его прессовать.

Потом она начинает тянуть из него клещами шанс для себя.

Ну и сами посмотрите, чем все заканчивается в этой истории.

individ421

Добрый день, Эволюция!

Надеюсь, мое письмо покажется интересным для рубрики evolutiolab и разбор поможет мне понять, как двигаться дальше.

Мне 27, выросла и живу в Москве, не замужем.

При росте 170см вешу 85кг. Полной была всегда, имиджа нет, выручает только пропорцинальность фигуры и черт лица.

У меня экономическое образование, работаю в крупной компании РФ. Устроилась туда на стажировку 3,5 года назад, довольно быстро росла и за это время смогла увеличить доход в 4 раза. Думаю, пока это единственный подключенный ресурс, который даёт мне энергию.

Собственности нет, как и умения распоряжаться деньгами. Когда я только начала работать, каким-то образом у меня получилось отложить 200тр при зарплате 35тр, но с повышением дохода сумма накоплений так и не увеличилась – все доходы уходят на текущее потребление и создание комфортных условий для жизни (платная медицина, дорогая техника, качественный отдых и еда, такси, высокая аренда итд).

Не общаюсь с родителями и братом уже 1,5 года. Стараюсь поддерживать бабушку, но больше материально.

Единственная радость в жизни – еда. Физической активности почти нет, наладить режим дня не хватает дисциплины.

Большую часть времени я пребываю в апатии и не понимаю, как мне из нее выбраться. У меня нет собственных интересов. Всё, чем я когда-либо занималась, приходило извне – сначала от родителей, иногда меня подхватывал внешний поток – но мне самой чаще всего не хочется ничего. Изредка случаются всплески энергии, появляется мотивация, цели и желание действовать, но я не могу этим управлять. Я плыву по течению, решая сиюминутные проблемы, и надеясь, что когда-нибудь у меня появятся силы взять в руки весло. А пока я даже не понимаю, куда плыть и чего я хочу.

В ресурсе Любви у меня не совсем пусто, вот только не могу понять, а не дыра ли там.

Во время бакалавриата ко мне впервые пришло осознание, что меня несет не туда. Я надеялась найти свое призвание, но оказалось, что талантов и стремлений у меня нет, и я осталась в знакомой мне колее. Тогда я сильно поправилась, у меня не получилось поступить в магистратуру на бюджет и я зачем-то переспала со старым знакомым, который мне совсем не нравился. А вот я ему, как оказалось, нравилась уже давно, мы начали встречаться и наши отношения продлились 4 года, из них последний год жили вместе. За это время я окончила магистратуру и устроилась на первую работу. Он купил квартиру в ипотеку, мы вместе сделали в ней ремонт, я вкладывалась в общий быт, в том числе материально. Я заботилась о нем в ответ на заботу обо мне, но так и не смогла влюбиться. Во время командировок я изменяла ему, чтобы получить эмоции и впечатления, но это были мимолётные увлечения. Когда открыли границы, я поехала в отпуск в Стамбул, чтобы отдохнуть в одиночестве. Там я изменила ему с Т. Тогда я поняла, что так не должно продолжаться. Расставание было очень болезненным – мне было сложно признаться, что я его не люблю. Он в ответ говорил, что любит меня и работал только ради нашего будущего, планировал сделать предложение, когда мы закончим обстановку квартиры. В глазах друзей и семьи я сделала огромную ошибку – ушла от заботливого, стабильного и состоятельного парня – но я чувствовала, что будет несправедливо и дальше оставаться с ним.

Через неделю после этого я переехала в Стамбул на время удалёнки, ещё через неделю пребывания там – начала встречаться с Т.

Т. 29 лет, он из Сирии, несколько лет назад у него получилось уехать оттуда в Ливан, затем в Индию, а потом перебраться в Турцию. Он очень обаятельный, спонтанный и энергичный. Легко заводит друзей и нравится людям – он рассказывал, как девушка из Америки приезжала на месяц в Ливан, чтобы встретиться с ним, а во время моей удалёнки парень из Америки приехал ради него в Стамбул и полностью оплатил путешествие по Турции на двоих, просто потому что он рад компании Т. В Стамбуле у него была подруга-сталкер, которая предлагала жениться на ней и оформила визу – он приехал, но встречаться с ней не стал.

Т. зарабатывает в 4 раза меньше меня, но живёт по средствам и умеет наслаждаться жизнью. Самостоятельно учит языки, подается на разные учебные программы (во время наших отношений прошел конкурс в IT-буткамп на турецком), много знакомится и общается с людьми, душа компании.

Он всегда инициировал общение и встречи. Когда я в будни (наши январские праздники) решила поехать одна на острова, он отпросился с работы и поехал за мной. Часто предлагал съехаться и снимать квартиру вдвоём, искал и обсуждал варианты, но я буксовала – было непонятно, сколько времени я проведу там. В октябре в Турции ввели карантин, мы начали проводить много времени у меня. Он покупал продукты и постоянно готовил для нас, особенно ближневосточную кухню, погружал в свою культуру, учил арабскому. Несколько раз я тоже готовила русские блюда, устроила настоящий русский Новый Год и сделала небольшой подарок, помогала учить русский. Нам было легко и комфортно вместе – думаю, это он заражал меня своей спонтанностью.

После первого секса он много говорил о том, что это лучший секс в его жизни и во мне есть всё, что он искал. Секс действительно был великолепен, я никогда такого не испытывала. Я списала это на его темперамент, а спустя несколько недель он сказал, что любит меня – я в ответ стушевалась, последний раз я говорила эти слова лет 7 назад. Потом он часто спрашивал, люблю ли я его, где-то через месяц я ответила да.

Он говорил, что впервые сам испытывает чувства (типа обычно это девушки за ним бегают), что я его первая настоящая девушка, что никогда не получал подарков и что впервые дарит цветы (в начале отношений классических ухаживаний не было, потом один раз я попросила принести цветы вместо ужина, после этого он подарил цветы сам и прислал букет на день рождения). Часто сводил разговоры к обсуждению нашего совместного будущего, но я не понимала, стоит ли это серьёзно воспринимать. Казалось, он говорит очень искренне и действительно любит меня. С другой стороны, он всегда скрывал свой телефон, но пару раз я случайно замечала, как какие-то девушки писали, что скучают по нему.

В феврале мне предложили перейти в другой отдел на полугодовую стажировку, но для погружения пришлось бы вернуться в Москву и выйти в офис. Я решила, что это редкая карьерная возможность и согласилась. Начались сборы. У нас обоих дни рождения в конце февраля, но когда стало понятно, что вместе мы их не отпразднуем, я решила купить подарок и вручить его в последний день перед вылетом, чтобы он не чувствовал, что что-то мне должен. Оказалось, Т. подумал также и подарил несколько памятных вещей, которые проскальзывали в диалогах, на пару дней раньше меня. В последний день не было ощущения, что мы расстаёмся – оно накрыло, когда я оказалась дома одна. Т. писал, что ему плохо и он пока не верит, что мы не встретимся сегодня после работы, как это было всегда. Первые недели мне дались тяжело, Т. тоже писал каждый день, что очень скучает, я даже немного жалела, что согласилась на эту работу. В конце февраля у меня был запланирован отпуск – я взяла билеты в Стамбул, забронировала апартаменты и заказала торт, планируя сделать сюрприз, как раз к его дню рождения, но в последний момент узнала, что не смогу въехать в Турцию до конца мая из-за ошибки в оформлении ПМЖ. Билеты отменить получилось, а вот апартаменты и торт – нет. Пришлось рассказать ему о своем неудачном сюрпризе, и неделю он провел в этих апартаментах без меня.

С февраля мы не виделись. Он пишет мне каждый день – продолжает учить русский, часто говорит, что не может без меня и хочет быть со мной, но сомневается, что сможет хорошо устроиться в России без свободного знания языка. Я не отрицала, что Россия для него не лучший вариант. Поначалу я предлагала рассмотреть другие страны для переезда – говорила, что могла бы переехать с ним, если он решит, куда. Но решать он не спешил, вернулся к тусовкам, а я начала обустраиваться в Москве, рассчитывая на расстоянии вскоре забыть его.

Прошло уже три месяца после моего возвращения в Москву, но чувства не ушли. Я ни с кем не чувствовала себя так хорошо, как с Т. Если верить Т., он тоже. Говорил, что стоит перед сложным выбором – следовать за сердцем и ехать в Москву или послушать разум и двигаться в экономически развитые страны. Я не понимала, почему нет варианта переехать вместе со мной, просто приняла это как факт – старалась остыть и отвлечься, перестать думать о нём. На новой работе было сложно, меня затянуло в привычную рутину – думать про будущее и свои стратегические шаги сил просто не было. За последний месяц умудрилась потратить почти все накопленные деньги, 500тр – на переезд в съемную квартиру, обустройство в ней, первый личный ноутбук и регулярные траты на комфорт.

В пятницу у нас был долгий диалог (перевод с английского):

Я: посольство Америки в РФ перестанет выдавать визы с 12 мая 🤨

Я: как насчёт Сирии? ее убрали из бан-листа

Т: хахах превосходно

Т: думаю, я доберусь до Штатов

Т: это мой следующий пункт назначения

Т: то, что ещё больше разлучит нас, к сожалению 🙈

Т: я не знаю, сможешь ли ты туда добраться

Я: вау это отлично! ты выбрал город?

Т: Иллинойс, Чикаго 😁

Я: хмм, а что там?

Т: мировая столица еды

Я: серьёзно))

Я: хахах я ставила на Голливуд – чтобы стать кинозвездой

Т: поскольку у меня много друзей в штатах, я думаю, что моя жизнь в худшем случае будет намного лучше, чем в России. ты знаешь, там много препятствий, и одно из них – язык, культура …. Многие вещи могут усложнить мою жизнь в России

Так что Штаты – мой пункт назначения

Т: и я подумываю о том, чтобы жениться там, чтобы я сразу получил разрешение на работу, в течение 30 дней или что-то в этом роде, и грин-карту в течение года, я думаю. так что это решит большинство больших жизненных проблем

Т: только представь, что в течение месяца я смогу получить хорошую работу, заработать хорошие деньги, наконец, смогу поддерживать свою семью и начать хорошую жизнь

Я: звучит как хорошая стратегия))

Я: посети Burning Man там за нас двоих! хаха

Т: я думаю, что как только ты получаешь грин-карту, ты становишься полноценным американцем, ты сможешь путешествовать, куда захочешь, и все, как у граждан, за исключением голосования на президентских выборах, что для меня ничего не значит 😁

Т: Что это?

Я: те сумасшедшие фестивали в пустыне

Т: Да, мне нужна полная большая перемена в жизни, и я чересчур много думал о переезде, чтобы начать жизнь там с тобой, но это действительно трудно, и мне придется испытывать больше лишений, чем оставаясь здесь, в Турции, и ты можешь начать ненавидеть меня вместо того, чтобы любить меня больше 😅

Т: Вот почему я думаю, что поездка в США решит мои жизненные проблемы, особенно если я женюсь там, а затем я подумаю о других проблемах в жизни после того, как я стану постоянным жителем или гражданином там

Т: Ах да, ты рассказывала мне об этом

Т: Это безумие хахаха я должен пойти туда когда-нибудь

Я: это отличная новость, Т.! Я так рада за тебя – ты потрясающий, я верю, что ты сможешь сделать это и добиться успеха))

надеюсь, на этот раз ничего не случится, и у тебя всё сложится, чтобы удачно добраться туда 🤞

Т: А как насчет тебя? ты приняла решение остаться в России или переехать куда-нибудь еще?

Я: единственное, что меня удивило – это столица еды хахаха я ожидала чего угодно – IT-столица, кино-столица, бизнес-столица, даже реальная столица 🤣

Т: Да, я скоро туда доберусь, у меня там есть кое-какие связи, так что я поеду туда как можно скорее, пока они не закрыли аэропорты или что-то в этом роде хахаха

Т: 🤣🤣🤣

Я (ответом на вопрос про мои планы): я ничего не знаю 🙈 чувствую себя такой потерянной в своей жизни

Т: Мне действительно так трудно принять решение. если бы я прислушался к своему сердцу, к своим эмоциям, к своей интуиции, я бы просто вслепую поехал жить с тобой там 🙈 но если я подумаю о том, чтобы использовать свой мозг, быть немного разумным и мудрым, мне следует поехать в штаты и начать работать, зарабатывая там деньги на английском языке в течение месяца после переезда туда

Я: серьёзно, ты такой крутой, я не могу перестать восхищаться тобой)) это огромный и трудный шаг, и я уверена, что у тебя все получится

Т: Поезжай в Штаты, тогда кто знает, может быть, мы снова встретимся и у нас будет хорошая жизнь вместе, это может показаться безумием, но это то, на что я надеюсь 🙈

Т: Ты самая милая, самая красивая и самая почтительная умная девушка, которую я когда-либо видел, и твоя личность самая лучшая в мире 😚

Я: время с тобой было самым прекрасным, Т. 😽

кто знает, может быть, когда-нибудь наши пути снова пересекутся

Т: Китти 😚

Да да да серьезно, если бы не было виз, паспортов , всей этой бюрократии и препятствий, забот и всего остального, я бы просто слепо пошел к тебе, где бы ты ни была ❤️

Т (ответом на мое сообщение): Это трогает мое сердце изнутри 🙈 ❤️

Т: что ты думаешь о моей стратегии, как ты думаешь, я могу когда-нибудь пожалеть об этом? 🙈

Я: Держу пари, ты никогда не пожалеешь, что выбрал США вместо России))

Я: это гораздо лучший вариант со всех сторон

Т: Ты знаешь, я так заблудился в своей жизни в последнее время, метаясь направо и налево, а затем, подумав снова и снова и изучив все варианты в жизни, я обнаружил, что это лучший выход. может быть, это будет временным, может быть, мне не понравится стиль жизни там, и я решу оставить все позади и поехать куда-нибудь еще, кто знает

Т (ответом на мое сообщение): Да, тогда здорово 🤗

Т: Сегодня я смотрел наши видео и фотографии 🙈

Я: ты мог бы начать видеоблог о своих путешествиях 😋

Я (ответом на его сообщение): но почему

Т: Да да многие друзья подталкивают меня начать что-то в социальных сетях

Я начал с нескольких видеороликов в Иране, обучающих основам английского языка, и вуаля, они получили много лайков и репостов, но я делаю это бесплатно, поэтому я не фокусируюсь на этом

Т (ответом на мое сообщение): Я не знаю 🙈🙈🙈 не задавай таких трудных вопросов

Я: у тебя все еще есть какие-то чувства ко мне?

Т: Я даже ругался на тебя 🤭

Т: 🙈🙈

Т: Какие-то?! 🥲 Что значит какие-то! У меня есть все чувства все эмоции по отношению к тебе

Я: 🙈

Т: Может быть, мне стоит начать писать фильмы о моей жизни, прежде чем я сойду с ума от всего этого шума внутри 😅

Я: в этом есть смысл))

Я: кажется, я тоже буду смотреть наши фотографии и видео сегодня вечером 🙊

Т: Неет 🙈🙈

Я: Я хочу сказать, что я рада за тебя и от всего сердца желаю, чтобы твоя мечта сбылась очень скоро

но в то же время эта новость заставляет меня чувствовать себя так грустно

Т: Мне будет так трудно начать жизнь, в которой я буду продолжать думать о тебе, мечтать о тебе и так далее 🙈

Т: Да, я знаю, что это может быть немного грустно, но что нам делать? Что я должен делать в своей жизни, так это найти выход. Иначе моя жизнь не останется прежней – она может стать сложнее, как я вижу, если остаться здесь или начать с нуля в России

Я: Я знаю, это будет грустно, но это правильно

Т (ответом на мой вопрос про чувства): А как насчет тебя?

Я: Я все еще люблю тебя

Т: 🙈🤦🏼‍♂️

Т: Я тоже 🙈

Т: на самом деле я не знаю, что сказать

Т: Я плохой, я пытался думать обо всех негативных вещах, которые могут случиться со мной, если я начну свою жизнь там, просто чтобы убедить себя, что я должен быть в Штатах и начать свою жизнь там, несмотря ни на что

Т: Это первый раз, когда я думаю о том, чтобы пить в одиночестве, нехороший знак

Я: нет, почему плохо? это был правильный выбор, я была за него

Я: время с тобой было самым счастливым, китти

Т (ответом на сообщение про выбор): Тогда отлично

Т (ответом на мое последнее сообщение): Серьезно?

Я: конечно

Т: 🤗🤗🤗 я чувствую то же самое. я никогда никого не любил, как я вижу, может быть, ты первая девушка

Я: кажется, я становлюсь сентиментальной 🙈 вспоминаю все приятные моменты с тобой

может быть, будет лучше, если я пойду спать, прежде чем сделаю все хуже хаха

Т: То же самое 🙈🙈🙈 Я не знаю, что со мной происходит

Т: Но как ты сделаешь все еще хуже

Т: Чем

Я: ты никогда не узнаешь 😋

Т: Хахаха ты пробудила во мне любопытство

Т: 😽😽

Я: 🤗😽

К тому моменту я уже рыдала во всю, не могла успокоиться ещё несколько часов. Пришло осознание, что это конец – меня нет в его планах, зато в них есть женитьба на другой.

На следующий день переписка продолжилась как обычно, он писал всякие нежности, как скучает без меня и хочет просыпаться рядом. Обронил “не представляю что будет, если я женюсь, но продолжу думать о тебе”. Я была жутко подавлена, плакала всё утро, но отвечала как ни в чём не бывало, а последнюю фразу проигнорировала. Переписка шла намного активнее, чем обычно – он пытался снова подвести темы к переезду в США, но я переводила их на нейтральные. После его очередной попытки свести разговор к обсуждению переезда, ближе к ночи, я решила продолжить тему.

Я: Я хотела бы кое-что узнать

могу я спросить тебя, и мог бы ты быть прямым и честным со мной, отвечая?

Т: Скажи мне

Я: у тебя есть невеста в США?

Т: Да

Но это сложная история

Это был конец или вроде бы конец

мы не разговаривали, и это не сработало

И я до сих пор не знаю, как там все будет

Вот почему я чувствую, что мне нужно быть с тобой, но в то же время мне нужно быть в США

Я: ты любишь ее?

Т: Это было много лет назад, тогда мы вроде перестали разговаривать и отказались от этой идеи, так что никаких чувств, ничего.

Т: Она милая, но мы никогда не жили вместе

Т: Я не знаю, что я могу сказать, она мне нравится, она милая и умная, но, как я уже говорил, я чувствую, что люблю тебя, но я должен быть там ради себя, для моей семьи, для моего будущего.

Т: Я подал заявку год назад

Т: И забыл об этом

Т: Сначала мы думали, что это что-то легкое, и я буду там в течение нескольких месяцев, но это заняло годы и не сработало

Т: Нам стало скучно, мы отказались от этой идеи и перестали разговаривать друг с другом

Я: а теперь ты планируешь ее вернуть?

Т: Это не я 🤦 посольство позвонило мне после того, как Байден занял позицию и снял запрет

Т: Это так сложно

Т: Я не знаю, но я могу поехать туда, а потом по какой-то причине просто вернуться в Турцию или поехать в Европу, я до сих пор понятия не имею

Я: я не понимаю, как это связано с женитьбой там

Т: Она спонсор в этой заявке на визу

Я: оу, так она тебя ждет

Т: Все дело в том, что они дают мне визу на 3 месяца, чтобы поехать туда, и они ожидают, что мы поженимся в течение этого периода, иначе мне придется покинуть страну, или я не знаю, смогу ли остаться, если найду работу

Т: Я понятия не имею, нужно об этом почитать

Т: И я никогда не жил с ней

Т: Так что я не уверен, смогу ли я остаться с ней там

Т: Так что мне может не понравиться все это и я просто вернусь в Турцию, или я не знаю, что я буду делать

Я: она тебя любит?

Т: Я думаю, что да, потому что она ищет кого-то не такого американского, не такого ближневосточного, кого-то вроде смеси обеих сторон.

Но она не без ума от меня, поэтому она сказала, что если ты хочешь просто получить визу и приехать посмотреть на жизнь здесь, если тебе тут понравится, и ты захочешь остаться, я могу жениться на тебе по документам без секса, чтобы ты мог начать свою жизнь здесь. а затем, если я тебе понравлюсь, и ты мне понравишься на самом деле, пожив вместе некоторое время, мы можем пожениться, например, спать вместе или что-то в этом роде.

Т: Теперь ты понимаешь, о чем я говорю…

Т: И я верю, что там моя жизнь была бы намного лучше.

Я: вот почему ты едешь в Чикаго?

Т: Да, потому что в заявке она является спонсором, я должен был указать ее адрес

Т: Я могу сбежать к Эрику в Вашингтон, округ Колумбия 😁 кто знает, или остаться, или вернуться, все варианты открыты

Я: а что ты чувствуешь? на какой брак ты надеешься?

Т: В смысле?

Я: она предложила тебе два варианта

Т: Не спрашивай меня о том, как я себя чувствую, особенно когда я думаю о тебе днем и ночью

Т: Не два варианта

Т: Первый вариант-если мне что-то не нравится, я не хочу жениться, поэтому я могу провести там 3 месяца и уехать из Штатов после этого

Т: Второй вариант-мы поженимся по документам…. И позже, если мы почувствуем, что да, мы можем жить вместе, и мы любим друг друга, и мы хотим начать нашу совместную жизнь, тогда да, через некоторое время мы будем жить как пара

Т: Тогда я получу все льготы, разрешение на работу в течение месяца, постоянное место жительства (Грин-карта) в течение года или вроде того, я не уверен, но это то, что я слышал, я должен прочитать об этом

Я: значит, ты собираешься жить с ней там

Т: Да, у нее большой дом, 3 этажа, так что у меня там будет свое собственное пространство

Т: Так что ты думаешь?

Т: Должен ли я остаться в Турции? Должен ли я поехать туда и посмотреть, как там все пойдет? Или мне стоит поехать в Россию?

Я: ты уже принял решение, я ничего не могу с этим поделать

Т: Если бы ты была на моем месте, что бы ты сделала?

Я: спасибо за честность

Т: Да, ты знаешь, как я отношусь к тебе и как сильно я тебя люблю, но я нахожусь в тяжелой и сложной ситуации, когда так трудно принять правильное решение

Я: да, я понимаю тебя

извини за беспокойство со всеми этими вопросами

Т: Мне нравится, как ты решаешь вопросы и проблемы в жизни, поэтому я хотел бы знать, что бы ты сделала в таком случае

Т: Нет нет это я должен извиняться

Т: ты можешь спрашивать все что хочешь

Т: мне интересно, почему ты задала мне этот вопрос?

Я: было больно осознавать, что ты принял решение жениться на ком-то другом

Я не могла отделаться от мыслей, что ты будешь просыпаться, готовить, веселиться и жить с кем-то другим. Я чувствовала, как мое сердце разрывается изнутри

Я: трудно было принять, что в твоем плане для меня не было места

Я: по крайней мере, теперь я знаю, почему

Т: Ох, Китти, я действительно не знаю, что сказать. но я могу сказать тебе, что я сильно плакал, чувствуя себя так плохо последние 2 дня

Т: Я просто хочу быть с тобой, это говорит мое сердце, но я не могу продолжать испытывать лишения, видя, что моя семья в нужде, ничего не делая, я должен изменить свою жизнь.

Я: тебе не нужно ничего объяснять, китти

Я понимаю

Т: Ты очень хорошо меня знаешь, ты знаешь, как сильно я хочу быть с тобой. Например, я могу поехать туда и не смогу там жить, а просто закажу билет на самолет в Россию 🙈 Я просто не знаю

Я пытаюсь убедить себя, что это лучшее, что я могу сделать

Какое бы решение я не принял, я потеряю так много

В моей ситуации нет оптимального варианта

Чувство потерянности в течение длительного периода делает меня нестабильным, когда я метаюсь направо и налево, истощая свою энергию, не делая ничего, что имело бы смысл. Я должен остепениться и начать быть самим собой, продуктивным

Я: варианты не только черные или белые

Я была готова пойти за тобой куда угодно и ты это знаешь

Т: 🙈 серьезно!

Т: Что мне делать

Я: Мне показалось, что на самом деле ты просто решил забыть меня

это трудно принять, но я уважаю твое решение

Т: Для тебя это может казаться простым, но на самом деле это так сложно. Я не знаю, как это объяснить и как поступить правильно

Т: Почему забыть тебя. я никогда не встречал такой девушки, как ты, ты моя идеальная пара

Т: Я не выбирал быть здесь в такой ситуации, но жизнь привела меня сюда

Почему они проснулись сейчас после многих лет почему они приняли мою визу сейчас 🙈

И любому в моей ситуации было бы крайне трудно отказаться от этой визы.

Если я откажусь от этого, я больше не смогу въезжать в штаты в своей жизни

Как черная метка на мне

Я: мы могли бы вместе переехать куда угодно, но ты решил пожениться в США – вот как я это вижу

Я: ты можешь получить те же льготы, если получишь там статус беженца – мгновенное разрешение на работу, легальное проживание, 1 год для получения грин-карты

Я: и я тоже могла бы попытаться туда попасть

Т: Это вариант?

Я: ты сказал, что провел исследование?

Т: ты должна понять, что дело не в тебе и я не хочу быть с кем-то другим

Т: Нет, я ничего не сделал

Т: Я бы хотел, чтобы они просто развернули меня в аэропорту или что-то в этом роде, чтобы я забыл обо всем этом

Т: Знаешь, что если какой-нибудь сирийский парень услышит, как я говорю, что у меня есть виза в Штаты, и я хочу ее отклонить, он может убить меня. если кто-то знает, что у меня есть виза в паспорте, они могут убить меня, чтобы использовать мой паспорт.

Я просто пытаюсь дать тебе представление о том, как трудно отказаться от такой вещи

Т: Так скажи мне, стоит ли мне туда ехать?

Т: Или просто остаться в Турции?

Я: Я никогда не была против твоего переезда в США, я полностью поддерживала тебя в этом

Т: Отлично!

Т: А потом?

Я: Мне было жаль, что я не была частью этого плана, что ты решил двигаться дальше

Т: К.

Я буду либо обманывать себя, либо тебя, либо ее, либо я должен исчезнуть, вот как я себя чувствую. И это немного критический случай и чувствительный, поэтому, если я сделаю что-то не так, я могу начать чувствовать себя так плохо, или я могу потерять все и попасть в беду …. И так далее

Т: Может быть, лучше просто остаться на месте и ничего не делать 😔

Т: Или, может быть, просто поехать туда и просто быть честным с самим собой в первую очередь

Т: Если я действительно не вижу себя там, то я бы просто сказал это ясно и ушел с миром куда-нибудь в другое место

Т: Если я не могу жить без тебя, то я должен быть с тобой, где бы ты ни была, несмотря ни на что

Т: Я думаю, что моя семья-это самая большая причина, которая заставляет меня путаться в своих решениях в жизни, поэтому вместо того, чтобы думать о себе, только один фактор, у меня есть много факторов, связанных с поддержкой моей семьи

Я: ты уже начал встречаться с ней?

Т: Никаких отношений, ничего, просто разговоры о том, что делать, какие варианты и все такое прочее

Т: Ты знаешь, что мы с тобой жили вместе, но я никогда не жил с ней, поэтому я не знаю, будет ли нам хорошо жить вместе

Т: Я имею в виду в том же доме

Т: Почему ты задала мне первый вопрос? У тебя было ощущение, что кто-то мне там помогает?

Я: нет, ты ясно сказал, что собираешься там пожениться

Т: Ах да, она сказала мне, что мы можем это сделать, но никакого секса, чтобы я мог начать там работать

Т: Но допустим, я туда не поеду

Т: Ты бы переехала в Турцию? Или мне следовало бы переехать в Россию? Или как мы могли бы найти выход?

Я: почему бы не переехать в США вместе? это мой вопрос

Я чувствую, что ты все еще выбираешь между “К. + Россия” или “невеста + США”, по какой-то причине нет варианта “К. + США”

Т: К. и Штаты? Я не думал, что это вариант

Т: Тогда первым делом я должен уехать в Штаты и покинуть Турцию

Т: Потом ты попробуешь переехать туда

Т: Размышления обо всех шагах и всех вариантах сразу приводят меня в замешательство и ведут в никуда

Я: вот почему я озадачена

Я всегда говорила тебе, что хотела бы быть с тобой и начать где-нибудь совместную жизнь, но мне кажется, что ты проигнорировал это

но потом ты сказала, что планируешь жениться, что на самом деле было довольно очевидным “до свидания”

поэтому я предположила, что, возможно, я была слишком настойчива,

или ты не хотел прямо сказать, что пришло время двигаться дальше

вот почему я попросила тебя быть со мной откровенным и честным

Я так плохо интерпретирую намеки, даже самые очевидные хаха

Т: И здесь я прямолинеен и честен с тобой 🤗

Я: Я имею в виду, что тебе не нужно быть милым вместо того, чтобы быть честным – если ты думаешь, что тебе будет лучше в США без меня, все в порядке, я приму, что мы идем разными путями и пройду через это

Т: Я понимаю

Т: Но это не так, я все еще чувствую, что должен быть с тобой

Т: Мы оба согласились, что лучше быть в США, верно?

Я: в сравнении с Турцией или Россией? конечно, это был даже не вопрос

Т: Итак, сначала я поеду туда

Т: Я не знаю, как это сказать, но я чувствую, что для нас это еще не конец.

Т: Ты тоже можешь переехать туда, и мы сможем начать нашу жизнь там

Т: Ни я, ни та девушка все еще не уверены, что мы будем жить вместе как нормальная пара

Т: Так что я могу просто съездить туда, а затем отправиться куда-нибудь еще

Т: Поэтому я не отказываюсь от визы и не ставлю черную метку в своем паспорте

Я: ты действительно хочешь, чтобы я была там с тобой, в США, или переехала куда-то еще вместе? вот в чем вопрос

тебе не нужно отвечать сейчас, я просто прошу тебя быть честным со мной и с самим собой.

если ты решишь двигаться дальше и быть с кем-то другим, пожалуйста, просто скажи это прямо

Я: Мне пора спать, китти, это был утомительный день

Т: я предпочитаю быть с тобой, но я не хочу испытывать лишения в такой стране, как Турция. США-это прекрасная возможность для меня, и ты, и я, и все люди согласны с этим. Вопрос в том, сможем ли мы начать нашу совместную жизнь, если я поеду в Штаты? У меня до сих пор нет четкого ответа, так как я не знаю, как это будет, и смогу ли я жить там свободно, или мне нужно будет что-то сделать, чтобы остаться там. я смогу четко ответить после того, как я туда доберусь. Да давай поговорим завтра китти 😘😘

Я: спасибо

Я очень ценю, что ты так открыт для меня, для меня все стало более ясным

хотела бы я сейчас обнять и прижаться к тебе

спокойной ночи, милый

Т: Да, да, Китти, ты лучшая девушка, лучшая пара на свете. Люблю тебя котенок и надеюсь прижаться к тебе и спать вместе ❤️

Я: я тоже тебя люблю 😽 🐾

Т: ❤️ ❤️

На следующий день он снова перевел обычный разговор к теме переезда в США, начал размышлять вслух “что, если у меня не будет другого выбора, как либо жениться и получить все преимущества (даже если я не с девушкой, с которой хочу быть), либо просто вернуться в Турцию” и прочие вариации на тему, тогда я спросила:

Я: как ты думаешь, мы могли бы провести некоторое время вместе, прежде чем ты уедешь в США?

Т: 🙈 это было бы безумием

Т: Можем ли мы?

Т: ты можешь приехать в Стамбул?

Я: технически да

Т: Вау 🙈

Я: в июне

Т: Хммм, я думал о том, чтобы уехать отсюда в мае

Т: Но давай посмотрим, я мог бы остаться немного дольше

Я: так скоро 🙈

Я: ну, что ни делается, все к лучшему

Сегодня он уже пишет, что сомневается насчёт Чикаго и думает, что поедет посмотреть и вернется, поскольку чувствует, что ему больше подойдёт Испания, Италия, Турция или нечто похожее (хотя до этого я хотела переехать в Испанию, а он считал это плохой идеей из-за высокого уровня безработицы). Говорит, что получил приглашение на волонтёрство на одном фестивале в Болгарии и, возможно, также будет делать визу туда.

Я чувствую, что сейчас эти отношения вносят много хаоса в мою жизнь, но вместе с тем в них я была действительно счастлива. После этой новости и разговоров я поняла, что всё ещё сильно в него влюблена и хотела бы быть рядом. Но прямым текстом он меня с собой не зовёт, всё в подвешенном состоянии и сомнениях. Перечитывая разговор, понимаю, что была сфокусирована исключительно на своей боли, вызванной новостью о его планах жениться, и реагировала неправильно, не слышала его.

Я запуталась – не понимаю, насколько серьёзно всё это можно воспринимать, не пытается ли он просто быть вежливым, как отвечать на его вопросы про переезд в США, ждёт ли он чего-то от меня или я сама должна что-то сказать? Есть ли ещё шанс на красивую линию поведения в этой ситуации?

Для меня даже временный переезд в Турцию был отличным стимулом, новые эмоции и сложности позволили наконец почувствовать себя живой. Я действительно стала задумываться о переезде в США или Европу даже вне контекста продолжения отношений с Т., но отложила этот вопрос на более далёкую перспективу. К тому же сейчас я потратила все сбережения на обустройство в Москве. Но хорошая ли это идея в целом при моем состоянии ресурсов?

Спасибо за ваше время!