 

Глава Баткенской области Киргизии ушел в отставку

04.05.2021, 21:48, Новости дня
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Губернатор Баткенской области Киргизии, пострадавшей из-за конфликта с Таджикистаном, ушел в отставку, информирует киргизское госагентство Кабар.

«Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев ушел с поста», – сообщила администрация области, передает РИА «Новости».

Сообщается, что отставка Суваналиева связана с переходом на другую должность.

Конфликт местных жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 – пострадали. 

Утром в воскресенье Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии государственной границы. За день до этого стороны договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Днем ранее республики договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе. 



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