 

Названа основная версия пожара в гостинице в Москве

04.05.2021, 21:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следователи считают короткое замыкание приоритетной версией пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве, где погибли два человека и пострадали дети, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«По результатам проведенных следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания», – сказала она, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время принимаются меры к розыску учредителя данного отеля для проведения с ним следственных действий. «Следствием устанавливается объем контрольных мероприятий, которые должны были быть проведены соответствующими органами на данном объекте», – сообщила Иванова.

Следователи также допросили организатора слета кадетов, из-за участия в котором более 110 детей оказались в этой гостинице.

Пожар произошел в гостинице «Вечный зов – Кожуховская» в ночь на 4 мая. Как информирует СК, при пожаре скончались два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных – четверо детей, сейчас их жизни ничто не угрожает.

По данным правоохранительных органов, в здании были грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. В момент пожара не сработала ни одна система противопожарной защиты. Гостиница размещалась в бывшем отделении Сбербанка, и в коридорах осталось очень много электропроводки, кабелей, которые при возгорании выделили огромное количества дыма, что практически отрезало пути эвакуации с верхних этажей.

По факту пожара было возбуждено дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Пострадавшие при пожаре в отеле в Москве приехали на слет кадет из разных регионов РФ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.04 / Глава ЛНР предложил Зеленскому провести референдум о прекращении войны в Донбассе

17.08 / “Хорошо, вот я не президент – а что делать с утра? Я даже этого не представляю!” Самые яркие цитаты Лукашенко из интервью Гордону

21.03 / Испания выдала РФ осужденного за мошенничество чиновника

07.07 / 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта – Резников

07.03 / Россиянам рассказали о надежных для сбережений валютах

26.02 / Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским

15.03 / Евросоюз ведет закулисные переговоры о закупке российской вакцины “Спутник V” – Reuters

15.10 / Минздрав заявил о колоссальном влиянии алкоголя на россиян

03.01 / Ученые предупреждают об опасности жестоких видеоигр для психологии ребенка

16.11 / Предложен механизм ускоренной блокировки мошеннических операций

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика