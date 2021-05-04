Названа основная версия пожара в гостинице в Москве

Следователи считают короткое замыкание приоритетной версией пожара в гостинице «Вечный зов» в Москве, где погибли два человека и пострадали дети, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«По результатам проведенных следственных действий приоритетной является версия о коротком замыкании вследствие ненадлежащей эксплуатации здания», – сказала она, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время принимаются меры к розыску учредителя данного отеля для проведения с ним следственных действий. «Следствием устанавливается объем контрольных мероприятий, которые должны были быть проведены соответствующими органами на данном объекте», – сообщила Иванова.

Следователи также допросили организатора слета кадетов, из-за участия в котором более 110 детей оказались в этой гостинице.

Пожар произошел в гостинице «Вечный зов – Кожуховская» в ночь на 4 мая. Как информирует СК, при пожаре скончались два человека, девять госпитализированы. Среди госпитализированных – четверо детей, сейчас их жизни ничто не угрожает.

По данным правоохранительных органов, в здании были грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. В момент пожара не сработала ни одна система противопожарной защиты. Гостиница размещалась в бывшем отделении Сбербанка, и в коридорах осталось очень много электропроводки, кабелей, которые при возгорании выделили огромное количества дыма, что практически отрезало пути эвакуации с верхних этажей.

По факту пожара было возбуждено дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека». Пострадавшие при пожаре в отеле в Москве приехали на слет кадет из разных регионов РФ.