Укол в подбрюшье — Eurasia Review советует Западу делегировать «российскую проблему» Турции

Турция и РФ доказали, что способны на плодотворное сотрудничество, но преследуют разные интересы на Кавказе, в Черноморском регионе и Центральной Азии, пишет Eurasia Review. Как отмечает портал, в этом контексте Западу, учитывая отдалённость этих регионов, стоит «делегировать российскую проблему» Анкаре, ведь она из этого может извлечь для себя немало политических и экономических дивидендов.



Reuters

В плане внешней политики Турция находится на перепутье. Евразийский поворот этой страны становится всё более заметным, а ориентация на дела Востока — новой нормой. Попытки Анкары расширить зону влияния в Центральной Азии в надежде создать некий альянс с тюркоязычными странами — Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Туркменистаном — начинают выглядеть всё более реалистичными. Кроме того, к северу и северо-востоку от Турции в лице Украины, Грузии и Азербайджана существует некая геополитическая дуга, с помощью которой Анкара способна уколоть Россию в её подбрюшье, пишет Eurasia Review.

Взять только победу Азербайджана во Второй Карабахской войне. Мало кто заметил, что этот военный триумф превратил Азербайджан в геополитический плацдарм Турции на Каспии. Всего спустя два месяца после ноябрьского перемирия в Нагорном Карабахе Турция подписала новое торговое соглашение с Азербайджаном. Турция также извлекла выгоду из январского соглашения между Азербайджаном и Туркменистаном, которое направлено на совместную разработку газового месторождения «Достлук», а также недавно организовала трёхстороннюю встречу с участием глав МИД Азербайджана и Туркменистана. Успехи в разработке «Достлуга» устранили значительное препятствие на пути прокладки Транскаспийского трубопровода, по которому газ может поступать через Южный Кавказ в Европу. Ни Россия, ни Иран этому проекту не рады, и обе эти страны против того, чтобы Турция превратилась в транспортный узел и нашла новые источники энергоносителей.

Между тем, Турция пытается постепенно заложить экономическую и культурную основу для взаимодействия в рамках Турецкого агентства по сотрудничеству и координации и Тюркского совета. Хотя турецкое экономическое присутствие в регионе не может сравниться с китайским и российским, потенциал для его наращивания всё же имеется. Зависеть от РФ и Китая нравится не всем и далеко не всегда, поэтому государства Центральной Азии, которые ищут альтернативу для сохранения равновесия, считают Турцию неплохим кандидатом для выполнения этой задачи.

Кроме того, в плане движения на восток у Турции есть ещё одна дорога. Анкара постепенно начинает видеть в Украине, Грузии и Азербайджане элементы геополитического пространства, с помощью которого она сможет уравновесить военное присутствие РФ в Чёрном море и на Южном Кавказе. Именно по этой причине Турция наращивает военное сотрудничество не только с Азербайджаном, но и с Грузией и Украиной. При этом недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию был в особенности важен для оборонной и экономической областей. Сотрудничество Киева и Анкары заключается в том числе и в совместном производстве беспилотников, торговле оружием и партнёрстве в военно-морской сфере.

Хотя Турция и РФ и продемонстрировали, что способны сотрудничать на различных театрах — в частности в Сирии, — они всё равно остаются геополитическими конкурентами. На данный момент Турция разрабатывает двустороннюю стратегию, направленную, по выражению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, на борьбу с геополитическим дисбалансом. Иными словами, Анкара готова сотрудничать с Владимиром Путиным там, где это возможно, не отказываясь при этом от партнёрства с региональными державами, которые враждебно настроены по отношению к Москве.

«Есть ещё один последний момент, который Турция может обратить себе на пользу. Запад знает пределы своих возможностей. Каспийское море слишком далеко, в то время как слишком тесное сближение с Украиной и Грузией представляется слишком рискованным. Всё это подготавливает почву для потенциального сотрудничества Турции с коллективным Западом. Делегирование «российской проблемы» Анкаре может оказаться выгодным даже несмотря на то, что такой шаг может и не изменить баланс сил в одночасье, в то время как на этом пути Турцию наверняка будут подстерегать проблемы», — подытоживает Eurasia Review.