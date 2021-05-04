 

Euronews – в Мехико метромост обрушился на автомобильную дорогу

04.05.2021, 21:32, Новости дня
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В Мехико в момент прохождения поезда обрушился метромост. Как передаёт Euronews, погибли по меньшей мере 15 человек, 70 пострадали. Причины ЧП устанавливаются, на месте работают бригады спасателей, пожарных и врачей.

Страшная авария в метрополитене Мехико. В момент прохождения поезда обрушился метромост. Погибли по меньшей мере 15 человек, сообщают местные власти.

Пострадавших, по последним данным, — 70. Более половины из них потребовалась госпитализация.

Инцидент произошёл в понедельник вечером около 22 часов по местному времени между станциями Оливос и Тесонко на 12 линии метро. Под мостом проходит автодорога. Вагоны состава и часть эскалады рухнули на проезжавшие внизу машины.

На место прибыли бригады спасателей, пожарных и врачей, а также мэр мексиканской столицы.

Причины ЧП устанавливаются. Сообщается, что обрушение произошло в результате столкновения автомобиля с одной из опор моста. Также известно, что строительство этой линии метрополитена сопровождалось многочисленными сообщениями о нарушениях.
Дата выхода в эфир 04 мая 2021 года. 



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