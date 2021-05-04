Welt – министры G7 собрались в Лондоне для ужесточения курса в отношении России и Китая

Впервые с начала пандемии высокопоставленные дипломаты западных промышленных стран снова собираются на личную встречу на саммите «Большой семёрки» в Лондоне, пишет немецкая газета Die Welt. Как отмечает издание, речь пойдёт о снабжении вакциной, фейковых новостях и конфликтах с Россией и Китаем. Для Германии важной темой станет также «Северный поток — 2».



Reuters

В условиях пандемии это премьера: во вторник утром министры стран G7 собираются в Лондоне на двухдневный саммит, пишет немецкая газета Die Welt. Впервые с начала кризиса это будет настоящая встреча, которая пройдёт не по видеосвязи. Этот саммит должен, среди прочего, стать подготовкой к саммиту «Большой семёрки» в начале июня.

По версии издания, этот саммит G7 может стать символом перелома в последней фазе пандемии коронавируса в западных развитых странах. В здравоохранении стран «семёрки» (Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии, Канады и США, а также Еврокомиссии в качестве наблюдателя) существенно улучшилось. Вакцинация показала свою эффективность.

Вместе с тем настоятельная необходимость борьбы с коронавирусом омрачает встречу министров иностранных дел G7. На этом фоне символическое значение приобретает участие индийского министра иностранных дел, приглашённого его британским коллегой. Также саммит посетят представители Кореи и Южной Африки. Как напоминает Die Welt, ситуация с коронавирусом в Индии обостряется. На выходных в стране с 1,3 миллиардов жителей сообщалось о более чем 400 тыс. случаев заражений за день — печальный антирекорд.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ещё в марте объявил пандемию в своей стране фактически завершившейся и с тех пор проводит массовые митинги, не нося при этом маску. В июне Моди тоже приедет на саммит «Большой семёрки», где будут присутствовать, среди прочего, американский президент Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель и хозяин саммита, британский премьер Борис Джонсон.

Великобритания видит в личной встрече министров иностранных дел возможность «оживить дипломатию». По словам главы МИД Великобритании Доминика Рааба, необходимо установить «справедливый доступ к вакцинам». Кроме того, на встрече пойдёт речь о глобальных целях в сфере школьного образования для девочек и мерах борьбы с голодом. Также Рааб призывает к «честолюбивым мерам по борьбе с изменениями климата».

Великобритания с её строго политикой в отношении въезда и выезда из страны предпринимает серьёзные меры безопасности, чтобы защитить гостей саммита от коронавируса. Перед началом переговоров будут проводиться ежедневные тесты. Также будет соблюдаться социальная дистанция, сообщается в статье.

Что касается политики, принимающая сторона стремится установить более жёсткий курс в отношении РФ и Китая. Страны G7 должны применять общий механизм против распространения ложной информации из обоих указанных государств, считает министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб: «Тогда, если мы увидим распространение этой лжи и этой пропаганды или фейковых новостей, мы сможем дать опровержение не только по одному, но и совместно, и просто обнародовать правду».

Великобритания рассматривает Россию как крупнейшую угрозу своей безопасности, а Китай — как сильнейшего в долгосрочной перспективе соперника в военных, экономических и технологических сферах. Некоторые западные страны обвиняют Россию и Китай в том, что они целенаправленно сеют недоверие, к примеру, в преддверии выборов или в отношении вакцины от коронавируса.

Как отмечает издание, такой подход соответствует повестке нового госсекретаря США Энтони Блинкена, который присутствует на саммите «Большой семёрки», в том числе, для подготовки первой иностранной поездки президента Джо Байдена в июне. После встречи G7 Байден отправится на саммит НАТО и встречу между представителями ЕС и США в Брюсселе. Состоится ли предложенная недавно Байденом личная встреча с российским президентом Владимиром Путиным, пока не известно. Отношения между Россией и США в последнее время заметно ухудшились, напоминает немецкая газета. Москва даже назвала их более напряжёнными, чем во времена холодной войны. После саммита G7 в июне госсекретарь США Блинкен собирается нанести визит на Украину.

Блинкен приехал в Лондон ещё в понедельник. Отдельной двусторонней встречей с британской стороной он подчеркнул особые отношения между США и Великобританией. На встрече министров иностранных дел «Большой семёрки» речь пойдёт о сотрудничестве между западными партнёрами с целью выдавить Пекин из «позиции силы», заявляли ранее в Госдепартаменте США.

За ужином во вторник будет обсуждаться ситуация в регионе Индийского и Тихого океанов. В них примут участие приглашённые в качестве гостей представители Австралии, Индии, Кореи, Южной Африки и Брунея.

На среду британское правительство запланировало обсуждение открытых обществ, где пойдёт речь о свободе прессы, киберправительстве, дезинформации и общих ценностях стран G7. Кроме того, министры иностранных дел должны обговорить стабильное восстановление после пандемии. Центральной темой здесь должно стать улучшение снабжения мира вакциной от коронавируса.

Как подчёркивает Die Welt, США, Великобританию и ЕС критикую за то, что они ограничивают экспорт вакцины. Даже такая богатая развитая страна, как Канада, сейчас столкнулась с ограничениями на вывоз препаратов из США. Канада на данный момент преимущественно снабжается вакциной, произведённой в ЕС. Поэтому и квоты, включая повторную прививку, в Канаде отстают от среднего мирового уровня и далеки от того прогресса, которого удалось достичь Германии или США. Из-за нехватки вакцины интервал между обеими прививками в Канаде растянули до четырёх месяцев. Таким образом в стране надеются ускорить вакцинацию первым компонентом вакцины.

Однако встреча министров иностранных дел «Большой семёрки» идёт на пользу также и двусторонним переговорам. Главе внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маасу уже сейчас следует ожидать разногласий по теме «Северного потока — 2». Вашингтон критикует проект российско-германского газопровода через Балтийское море, об этом неоднократно говорили как президент США Байден, так и госсекретарь Блинкен. При этом на фоне ухудшающихся отношений между США и Россией тема становится ещё более острой, отмечает немецкая газета.

«Северный поток — 2» остаётся темой, — сообщают в Госдепартамента США ввиду запланированной встречи между Блинкеным и Маасом. — Мы и впредь будем ясно давать понять немцам, что мы думаем об этом проекте и что он должен быть остановлен».

В среду Блинкен поедет в Киев, чтобы встретиться там с президентом Владимиром Зеленским, а также премьер-министром и министром иностранных дел Украины. Также он планирует встретиться с депутатами и представителями украинского гражданского общества. На фоне «продолжающейся российской агрессии» Блинкен подтвердит со стороны США непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, пишет Die Welt со ссылкой на Госдепартамент США.