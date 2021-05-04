Названы самые агрессивные породы собак

Ученые их финской столицы Хельсинки провели исследование поведения 9 тысяч домашних собак разных пород. В результате им удалось создать некий рейтинг агрессивности наших четвероногих друзей.

Оказалось, что красавицы-колли занимают в этом списке первую ступень. Собака не самая сильная, но очень агрессивна, если ей что-то не понравится, отмечают ученые.

На втором и третьем месте, соответственно, миниатюрный пудель цвергшнацер. А всех устрашающая немецкая овчарка – только на четвертом. Кстати, доберманы не попали даже в первую десятку. Они беспощадны, но вовсе не агрессивны, говорят ученые. Маленькие собачонки, которых можно спрятать в дамскую сумочку, проявляют гораздо большую злобность к окружающим.