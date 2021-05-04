Медики развеяли популярный миф о похудении

Медики развеяли популярный миф, который касается похудения. По их словам, состояние здоровья не может мешать снизить вес. Патологии, которые удерживают цифру на весах, встречаются довольно редко, их доля не превышает 5%.

Люди не могут похудеть, поскольку неправильно подходят к проблеме. Лишние килограммы способствуют развитию сахарного диабета и гипотиреозу. Никакие диеты не решат проблему, поскольку за несколько недель не получится сбросить лишние килограммы, которые копились годами. Важно поменять пищевые привычки и не ждать быстрых результатов. Статистика показывает, что каждая жительница садится на диету 33 раза в течение жизни.

На первом этапе в рационе необходимо сократить количество сладкого и мучного, поскольку эти продукты только разжигают аппетит. Также важно перестать употреблять полуфабрикаты. В каждом приеме пищи должен быть белок: рыба, мясо, яйца, кисломолочные продукты, овощи. За день необходимо полноценно поесть три раза. К правильному питанию нужно добавлять обильное питье.

По словам диетологов, работа над телом должна начинаться с головы. Различные стрессовые ситуации приводит к расстройству пищевого поведения. Зачастую люди едят, поскольку нервничают.

Источник: ura.news