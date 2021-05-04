 

Медики развеяли популярный миф о похудении

04.05.2021, 21:20, Разное
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Медики развеяли популярный миф, который касается похудения. По их словам, состояние здоровья не может мешать снизить вес. Патологии, которые удерживают цифру на весах, встречаются довольно редко, их доля не превышает 5%.
Люди не могут похудеть, поскольку неправильно подходят к проблеме. Лишние килограммы способствуют развитию сахарного диабета и гипотиреозу. Никакие диеты не решат проблему, поскольку за несколько недель не получится сбросить лишние килограммы, которые копились годами. Важно поменять пищевые привычки и не ждать быстрых результатов. Статистика показывает, что каждая жительница садится на диету 33 раза в течение жизни.

На первом этапе в рационе необходимо сократить количество сладкого и мучного, поскольку эти продукты только разжигают аппетит. Также важно перестать употреблять полуфабрикаты. В каждом приеме пищи должен быть белок: рыба, мясо, яйца, кисломолочные продукты, овощи. За день необходимо полноценно поесть три раза. К правильному питанию нужно добавлять обильное питье.

По словам диетологов, работа над телом должна начинаться с головы. Различные стрессовые ситуации приводит к расстройству пищевого поведения. Зачастую люди едят, поскольку нервничают.

Источник: ura.news



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