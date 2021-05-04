Солдаты будущего: Ученые США создадут военных роботов с биологическими мышцами

Американские исследователи разрабатывают солдат армии будущего, новые Вооруженные силы страны усилят уникальными военными роботами. Отличаться от всех предыдущих экземпляров киборги будут наличием биологических мышц.

Исследовательская лаборатория, обслуживающая Пентагон, намерена разработать уникальных солдат. В будущем армейские подразделения Соединенных Штатов могут пополнить киборгами универсального действия. Главной их особенностью является наличие биологических мышц, которые, по заверению создателей, обеспечат им лучшее реагирование в самых разных ситуациях.

Объединение механизмов киборга с настоящими мышечными тканями даст возможность выпустить новый класс «мясистых» роботов, в буквальном смысле ощущающий условия работы. Сложные и адаптируемые устройства будут более полезными для применения в армии. Как рассказали об изобретении сами ученые, реагирование роботов на окружающую среду будет максимально идентичным реакции человека.

Роботы с биологическими мышцами смогут отслеживать движение живых существ и другие раздражители. Кроме того, такие механические солдаты получат более высокий уровень адаптации к неизвестным условиям и обстановке. Когда именно начнется коммерческий выпуск необычной разработки, пока не известно.

Источник: www.ferra.ru