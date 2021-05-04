Австралийские ученые объяснили роль аппендикса в организме

Австралийские исследователи обнародовали результаты исследования функционала аппендикса. Как оказалось, этот орган далеко не так бесполезен, как предполагала наука ранее.

Коллектив ученых из Австралии опубликовал результаты нового исследовании функциональности аппендикса в организме человека. Для определения роли придатка слепой кишки эксперты провели ряд экспериментов. По словам специалиста Института исследований Австралии Элизы Холл, нередко аппендикс считают нефункциональным органом, доставшимся человеку в процессе некой ошибки эволюции. Однако на самом деле ученый мир просто не изучил его в достаточной степени. Для ответа на все интересующие науку вопросы эксперты использовали мышей, проанализировав состояние их лимфоидных клеток под воздействием различных обстоятельств.

В исследовании также приняли участие представители Мельбурнского университета и Марсельского Центра иммунологии. Грызуны с сохранившимся кишечным придатком, зараженные бактериями Citrobacter rodentium, сравнительно хорошо перенесли заболевание. Однако у их собратьев с удаленным аппендиксом отмечалась диарея и существенное ухудшение состояния здоровья вплоть до смертельных случаев.

Из всего этого эксперты сделали вывод, что в аппендиксе могут содержаться лимфоидные клетки, которые борются с разнообразными инфекциями. После попадания в организм болезнетворных микробов, они подвергаются атаке иммунных клеток. Однако у людей с вырезанным придатком сопротивление заболеваниям ослабляется. Кроме того, при восстановлении микрофлоры кишечника ряд бактерий переселяется из аппендикса в слепую кишку. Такой процесс существенно ускоряет выздоровление пораженной микрофлоры.

Источник: yandex.ru