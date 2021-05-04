Бутусов: Взрывы на складах в Чехии и в Балаклее направлены на уничтожение запасов 152-мм снарядов. В случае обострения на фронте Россия повторит диверсии

Взрывы в Чехии и взрывы в Балаклее направлены на одну цель – уничтожить украинские запасы 152-мм снарядов.

Взрывы 16 октября 2014 года на складе в Чехии и взрывы на 65-м арсенале в Балаклее 23 марта 2017 года взаимосвязаны.

Согласно материалам расследования, взрыв в Чехии произошел сразу после поставки в Украину 5000 гаубичных дальнобойных снарядов калибра 152 мм. Гаубицы калибра 152 мм – это мощное средство огневого поражения сухопутных войск, и боеприпасы к этим орудиям – главный дефицит в вооружении ВСУ. Снаряды Украина была вынуждена начать закупать сразу после начала войны – контракт с болгарской фирмой Эмильяна Гебрева был первой такой поставкой в истории. Этих снарядов Украина не производит, хотя, по открытым данным штаба ВСУ, более 30 дивизионов таких орудий находятся на вооружении и активно применяются в ходе войны. Единственный источник пополнения запасов – импорт из-за рубежа.

Так вот, важно отметить, что стало причиной гибели 65-го арсенала ВСУ в Балаклее.

Согласно видеозаписи системы наблюдения арсенала, ночью в 2.46 раздался взрыв на площадке №67, которая находилась на самом краю арсенала. На этой площадке хранились штабели… гаубичных снарядов калибра 152 мм.

На видеозаписи четко видно – никакого пожара не было. Раздался взрыв – и после этого начались взрывы на других площадках хранения. Снаряды хранились в закупоренных ящиках без взрывателей, и для их детонации был необходим очень мощный подрыв.

В прошлом году “слуги народа” на заседании комитета по обороне заявили, что якобы подорвали Балаклею военнослужащие ВСП ВСУ. Однако Генпрокуратура провела расследование повторно, на заседание были приглашены депутаты комитета, и после предъявления всех фактов никаких оснований для подозрений не обнаружили. Подозреваемых среди самих военнослужащих не установлено. На данный момент виновных в подрыве следствие не установило. Есть только версия о пролете российского беспилотника.

Несомненно, характер взрыва арсенала в Балаклее показывает, что приоритетной целью были именно снаряды 152 мм. База в Балаклее была крупнейшим стратегическим хранилищем 152-мм снарядов, все они были уничтожены взрывами.

Это советский калибр, который производят очень немногие страны мира. В больших объемах производит только наш враг – Россия, в малых объемах производит только одна страна НАТО – Болгария. Почти все другие страны мира, включая Китай, Индию, страны третьего мира, перешли на натовский калибр 155 мм. Таким образом, канал поставок для артиллерии ВСУ очень тонкий, который легко перерубить диверсиями.

И нет сомнений, что в случае обострения обстановки Россия снова проведет диверсии либо обстрелы и постарается уничтожить оставшиеся запасы.

К сожалению, эта проблема не устранена до сих пор. Украина не наладила производство своих снарядов и не закупает артиллерию калибров 155 мм, что делает нас крайне зависимыми от одного–двух зарубежных поставщиков. Которые производят снаряды 152-мм калибра в небольших объемах, гораздо меньших, чем требуется в случае широкомасштабных боевых действий.

Впрочем, верховного главнокомандующего и министерство обороны Украины огромный дефицит 152-мм снарядов и наша зависимость по-прежнему не интересует, в отличие от ГРУ ВС РФ.

Видео взрывов в Балаклее с камер наблюдения я привел в этой статье.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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