 

США выступают решительно против газопровода “Северный поток – 2” – Госдеп

04.05.2021, 21:18, Новости дня
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“Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода “Северный поток – 2″. Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана”, – отмечается в тексте сообщения.

Маас сообщил, что на встрече из Блинкеном обе стороны “обменялись взаимно знакомыми позициями”. Его слова цитирует телеканал ZDF. Как подчеркнул глава МИД Германии, “нового ничего нет”.

Контекст:”Северный поток – 2″ должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.
23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этому послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.
Компания Nord Stream 2 AG сообщала в начале апреля, что к 31 марта осталось уложить около 121 км труб. По информации оператора, это 5% от общей протяженности газопровода.
Президент США Джо Байден 15 апреля в ходе пресс-конференции, посвященной санкциям против России, заявлял, что его администрация занимается темой газопровода “Северный поток – 2”. “Я являюсь оппонентом “Северного потока” в течение длительного времени”, – сказал президент США. Он подчеркнул, что выступал против этого проекта еще когда был вице-президентом.
Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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