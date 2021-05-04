 

SpaceX поздравила с 4 мая фотографией Малыша Йоды в космическом корабле

04.05.2021, 21:18, Новости дня
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“May the 4th be with you”, – написал автор сообщения и добавил фото Малыша Йоды в космическом корабле. 

#MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/1T7aXNZgkD

— SpaceX (@SpaceX) May 4, 2021

На заднем плане видны астронавты Виктор Гловер и Шеннон Уокер. Этот кадр был сделан во время первой миссии корабля Crew Dragon (Crew-1) в ноябре 2020 года. 

Ключевого персонажа сериала “Мандалорец”, плюшевого инопланетного детеныша, прозванного зрителями Малышом Йодой, взяли с собой в качестве физического индикатора невесомости. По традиции пилотируемых космических полетов, астронавты с помощью игрушек определяют, когда космический корабль выходит на орбиту – под воздействием пониженной гравитации они начинают плавать внутри корабля. 

Baby Yoda is the Crew-1 astronauts’ zero gravity indicator pic.twitter.com/XEshbkl1VT

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) November 16, 2020

Издание The Verge отмечало тогда, что хотя, как известно, Малыш Йода очень любит в самый неподходящий момент дернуть важный переключатель, экипаж в безопасности – Crew Dragon использует только сенсорное управление.

Контекст:4 мая фанаты во всем мире отмечают День “Звездных войн”. Дата была выбрана не случайно: одна из самых известных фраз космической саги – “Да пребудет с тобой сила” (May the Force be with you) по-английски созвучна со словосочетанием May the 4th (т.е. 4 мая). 
К празднованию в этот день присоединяются полицейские, пожарные, глобальные бренды и даже политики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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