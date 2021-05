SpaceX поздравила с 4 мая фотографией Малыша Йоды в космическом корабле

“May the 4th be with you”, – написал автор сообщения и добавил фото Малыша Йоды в космическом корабле.

На заднем плане видны астронавты Виктор Гловер и Шеннон Уокер. Этот кадр был сделан во время первой миссии корабля Crew Dragon (Crew-1) в ноябре 2020 года.

Ключевого персонажа сериала “Мандалорец”, плюшевого инопланетного детеныша, прозванного зрителями Малышом Йодой, взяли с собой в качестве физического индикатора невесомости. По традиции пилотируемых космических полетов, астронавты с помощью игрушек определяют, когда космический корабль выходит на орбиту – под воздействием пониженной гравитации они начинают плавать внутри корабля.

Издание The Verge отмечало тогда, что хотя, как известно, Малыш Йода очень любит в самый неподходящий момент дернуть важный переключатель, экипаж в безопасности – Crew Dragon использует только сенсорное управление.

Контекст:4 мая фанаты во всем мире отмечают День “Звездных войн”. Дата была выбрана не случайно: одна из самых известных фраз космической саги – “Да пребудет с тобой сила” (May the Force be with you) по-английски созвучна со словосочетанием May the 4th (т.е. 4 мая).

К празднованию в этот день присоединяются полицейские, пожарные, глобальные бренды и даже политики.

