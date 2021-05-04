Коболев о давлении на “Газпром”: Хочу посмотреть, как Витренко выполнит эти амбициозные планы

Журналист подчеркнул, что новый руководитель НАК Юрий Витренко критиковал правление “Нафтогазу” за недостаточное давление на Россию, на “Газпром”. По мнению Витренко, “Нафтогаз” должен заставить “Газпром” перенести точку передачи газа на украинско-российскую границу и допустить к российской трубе среднеазиатский газ или газ других российских газодобывающих компаний.

“Я с большим интересом хочу увидеть, как господин Витренко выполнит эти амбициозные планы, о которых он говорил нам. Потому что согласно юридическому анализу, который господин Витренко получил, когда еще работал в “Нафтогазі”, от наших норвежских юристов, с помощью которых мы выиграли Стокгольмский арбитраж (то есть их точно нельзя подозревать в некомпетентности), подача такого иска против “Газпрома “с большой вероятностью приведет к нарушению мирового соглашения, которое мы заключили в декабре 2019 года с “Газпромом”, – сказал Коболев.

Он подчеркнул, что Витренко как подписант этого соглашения знает об этом.

“Поэтому если он останется в кресле главы “Нафтогазу”, мне было бы очень интересно посмотреть, сможет ли он хотя бы подать этот иск и какие будут последствия, и не приведут ли эти последствия к разрыву транзитного контракта, по которому россияне нам пока платят ship-or-pay (фиксированную оплату независимо от фактических объемов транзита)”, – подчеркнул экс-глава НАК.

Витренко 29 апреля заявил, что “Нафтогаз” недостаточно использовал юридические возможности давления на “Газпром” через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украины и России. Об этом писало агентство “Интерфакс-Украина”.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск “Нафтогазу” к “Газпрому” о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, “Газпром” должен был выплатить “Нафтогазу” $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. “Газпром” обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с “Нафтогазом”.

В июле 2018 года “Нафтогаз” начал новый процесс против “Газпрома” в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря 2019 года российская компания “Газпром” выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Контекст:28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”, на его место назначили Юрия Витренко, срок его полномочий – один год.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Коболев заявил, что заявления не писал, а об увольнении “узнал из новостей”. Он намерен обжаловать свое увольнение из “Нафтогазу”.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения Кабинета Министров Украины поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

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