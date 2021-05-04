 

“Укрзалізниця” отменяет последние ограничения на движение поездов – в Житомирской области

04.05.2021, 21:18, Новости дня
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Сообщается, что железнодорожный перевозчик принял такое решение, поскольку Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 4 мая решила перевести Житомирскую область из “красной” зоны карантина в “желтую”. 

“Теперь все поезда в стране курсируют по графику, нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении”, – отметили в компании. 

Чтобы уменьшить риск возобновления карантинных мероприятий и защититься от вируса, “Укрзалізниця” призвала соблюдать масочный режим в пути, тщательно мыть руки и воздержаться от путешествий при плохом самочувствии.

Контекст:”Укрзалізниця” 27 марта сообщила об ограничениях движения пассажирских поездов в регионах, которые относятся к “красной” зоне эпидемической опасности из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
27 апреля полноценное курсирование поездов было восстановлено во всех областях, кроме Житомирской, несмотря на то, что в “красной” зоне оставались семь регионов.
В компании поясняли, что отмену и восстановление остановок поездов в том или ином регионе страны вводят на основании отдельных решений государственной или региональных комиссий по каждому региону, а не автоматически после попадания региона в “красную” зону – такие правила правительство ввело 22 марта.
В Украине по состоянию на 4 мая подтвердили почти 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 44,9 тыс. пациентов с COVID-19, а выздоровело – почти 1,7 млн. По данным Минздрава Украины на 4 мая, в Житомирской области всего подтвердили около 85 тыс. случаев заболевания COVID-19, причем 26 – за последние сутки. Умерло от этой болезни в области 1613 человек, а выздоровели почти 69 тыс. пациентов.
В “красной” зоне сейчас находятся кроме Житомирской еще шесть областей:, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.
Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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