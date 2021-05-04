Донаты за маньяка – Личное мнение

Андрей Малахов рассказал, почему не стал брал интервью у скопинского маньяка.



Фото: Esquire

Более того, Малахова удивило то, что нашлись те, кто такое интервью интервью:

а) взял,

бэ) посмотрел.

Пожалуй, процитирую Андрея:

Я изначально понимал, что история с маньяком очень токсичная. Нам в редакцию звонил человек, который представился его агентом и рассказал, что через 2 недели выходит такой-то маньяк и он готов дать интервью за 3 миллиона рублей. Я говорю: вы с ума сошли?

У маньяка есть агент! Представляете?! Я думал, что уже все видел и слышал… Но это за гранью добра и зла! Мы его благополучно послали. Дальше вдруг выясняется, что маньяк в Москве в одной из телестудий дает интервью…

Странно, что интервью с ним посмотрели несколько миллионов человек в интернете. Видите, на любой товар спрос найдется…



Малахов либо хуже меня разбирается в людях, раз его такие вещи удивляют, либо лукавит.

Его же подружка интервью и взяла, и перед миром выложила с целью собственного обогащения.



Фото: i-gency

Надеюсь, вы не верите заявлениям Ксении о том, что её светская беседа с маньяком — это журналистика, а акты сексуального насилия над несовершеннолетними девочками — это секс?

Да, именно так Собчак называет изнасилование маньяком девочек: сексом.

Сейчас Ксения энергично собирает деньги с подписчиков своего канала, предлагая им заплатить за эксклюзивчик с маньяком.

https://t.me/lenamiro/8725

К Собчак у меня вопросов нет.

В принятии решений этот человек, как мне кажется, руководствуется исключительно принципом целесообразности. Целесообразно взять интервью у маньяка, на этом заработать и вложиться в строительство дома? Да? Значит, надо брать.

Обои ручной работы в комнату сыну оплачены за счёт нечеловеческих страданий двух несовершеннолетних девочек. Так просто и беспощадно выглядит принцип целесообразности в действии.

На нём же была построен Дом 2, где началось и закончилось становление Ксении, как интервьюера. Целесообразно пососать под камерами и поднять рейтинги? Значит, надо пососать.

Вопрос у меня — к Андрею.

Зная такую правду о своей подружке, что ты будешь с этой правдой делать? Полетишь с ней на Мальдивы вести очередную свадьбу, если хорошо заплатят, или откажешься, потому что то, что делает Ксения, — «за гранью добра и зла», как ты сам выразился?

То, как поведёт себя Малахов в своих отношениях с Собчак, и будет его личной лакмусовой бумажкой, которая покажет на какой он стороне: на стороне добра или всё же зла.

А я за этим послежу. Поможете мне?

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