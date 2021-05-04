Донаты за маньяка – Личное мнение
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Андрей Малахов рассказал, почему не стал брал интервью у скопинского маньяка.
Фото: Esquire
Более того, Малахова удивило то, что нашлись те, кто такое интервью интервью:
а) взял,
бэ) посмотрел.
Пожалуй, процитирую Андрея:
Я изначально понимал, что история с маньяком очень токсичная. Нам в редакцию звонил человек, который представился его агентом и рассказал, что через 2 недели выходит такой-то маньяк и он готов дать интервью за 3 миллиона рублей. Я говорю: вы с ума сошли?
У маньяка есть агент! Представляете?! Я думал, что уже все видел и слышал… Но это за гранью добра и зла! Мы его благополучно послали. Дальше вдруг выясняется, что маньяк в Москве в одной из телестудий дает интервью…
Странно, что интервью с ним посмотрели несколько миллионов человек в интернете. Видите, на любой товар спрос найдется…
Малахов либо хуже меня разбирается в людях, раз его такие вещи удивляют, либо лукавит.
Его же подружка интервью и взяла, и перед миром выложила с целью собственного обогащения.
Фото: i-gency
Надеюсь, вы не верите заявлениям Ксении о том, что её светская беседа с маньяком — это журналистика, а акты сексуального насилия над несовершеннолетними девочками — это секс?
Да, именно так Собчак называет изнасилование маньяком девочек: сексом.
Сейчас Ксения энергично собирает деньги с подписчиков своего канала, предлагая им заплатить за эксклюзивчик с маньяком.
https://t.me/lenamiro/8725
К Собчак у меня вопросов нет.
В принятии решений этот человек, как мне кажется, руководствуется исключительно принципом целесообразности. Целесообразно взять интервью у маньяка, на этом заработать и вложиться в строительство дома? Да? Значит, надо брать.
Обои ручной работы в комнату сыну оплачены за счёт нечеловеческих страданий двух несовершеннолетних девочек. Так просто и беспощадно выглядит принцип целесообразности в действии.
На нём же была построен Дом 2, где началось и закончилось становление Ксении, как интервьюера. Целесообразно пососать под камерами и поднять рейтинги? Значит, надо пососать.
Вопрос у меня — к Андрею.
Зная такую правду о своей подружке, что ты будешь с этой правдой делать? Полетишь с ней на Мальдивы вести очередную свадьбу, если хорошо заплатят, или откажешься, потому что то, что делает Ксения, — «за гранью добра и зла», как ты сам выразился?
То, как поведёт себя Малахов в своих отношениях с Собчак, и будет его личной лакмусовой бумажкой, которая покажет на какой он стороне: на стороне добра или всё же зла.
А я за этим послежу. Поможете мне?
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Источник: Лена Миро
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