Мнение: Вакцинная перемога

Фрагменты хроники вакцинных зрад и перемог

1 февраля

Украина оказалась в конце очереди европейских стран, получающих вакцину от коронавируса. Фактически Киев "стоит с протянутой рукой", ожидая, когда члены ЕС помогут Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и порталу Axios.

"Очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой", – прокомментировал сложившуюся ситуацию Зеленский. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев готов закупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Однако учитывая нынешнюю ситуацию, на подобные шаги в ЕС пойдут еще не скоро.

7 февраля

США помогут Украине получить и распространить вакцину Pfizer против коронавируса, хранение которой требует сверхнизких температур — минус 70 градусов по Цельсию. Для этого Штаты предоставят специальные холодильники.

Об этом сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, передает пресс-служба посольства США.

Отметим, что в феврале наша страна должна получить первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

Дипломат рассказала, что благодаря этой новой помощи органы здравоохранения Украины смогут обеспечить безопасное хранение и транспортировку вакцины. Помощь окажет Агентство США по международному развитию (USAID).

«Это не самый большой вклад сегодня, но он делается в переломный момент», — отметила Квин.

Она отметила, что ранее США уже предоставили Украине более 48 млн долларов на поддержку системы здравоохранения, обеспечение защитными средствами, на помощь малым и средним предприятиям, пострадавших от пандемии, для борьбы с дезинформацией касательно вируса и для поддержки других государственных инициатив.

«Мы рады, что нам удалось быстро мобилизовать ресурсы из этих текущих программ для удовлетворения этой конкретной необходимости», — заявила она.

Как уточнила Квин «Общественному», предоставление холодильников позволило Украине оказаться среди первых стран, которые получают вакцину против коронавируса по инициативе COVAX. США, кроме логистики, проследят, чтобы по прибытии вакцины на место она оставалась в безопасности.

8 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не доказана и «украинцы — не кролики», чтобы прививать их этим препаратом.

«Никакой официальной информации относительно того, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 90-91%. И от ВОЗ, и от ведущих экспертов такого подтверждения нет. Я считаю, что граждане Украины — это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики», — сказал он журналистам на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», подчеркнув, что власти не имеют права проводить подобные эксперименты на людях (цитата по «РИА Новости»).

По словам Зеленского, которые приводит его офис, власти договорились о поставке на Украину вакцин от коронавируса от иностранных компаний Pfizer, Sinovak, AstraZeneca и Novavaх. Он отметил, что первый этап вакцинации в стране начнется в этом месяце с медиков и военнослужащих.

5 марта

Украина ни при каких обстоятельствах не зарегистрирует российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в ходе выступления в Верховной раде.

«Ни при каких ситуациях российская вакцина "Спутник V" не будет зарегистрирована на Украине. Никаким аргументом вы меня не убедите ее зарегистрировать», — сказал Степанов (цитата по ТАСС). Комментируя слова депутата рады о том, что другие страны используют российскую вакцину, Степанов сказал: «У других стран Россия не отбирала территории».

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором», таковой украинскими властями признана Россия.

7 апреля

Максим Степанов: Украина победит коронавирус к концу 2021 года

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов 7 апреля 2021 года в ходе заседания кабмина представил национальный план вакцинации. В ходе совещания он выразил уверенность в том, что государство сможет одержать победу над коронавирусом уже к концу этого года, сообщает пресс-служба минздрава.

— Мы поставили перед собой чёткую цель — вакцинировать от коронавирусной инфекции большую часть всех граждан Украины. Это вполне возможно, и мощности медицинский системы готовы к этому, — заявил Степанов.

Чиновник подчеркнул, что в стране к концу этого года будет привито как минимум 70% населения.

PS. Пусть будут довольны, что получили холодильники. Неприятно им стоять с протянутой рукой, понимаешь…

По сути, Зеленский жалуется, что он попрошайничает на улице, а ему не подают. Перефразируя известных персонажей "Это потому что у тебя лицо скучное. Тебе никто вакцины не даст".

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