Мнение: Типы влияния

Последние задания последнего теста нам нужно разобрать.

Но сначала я, как и обещала, расскажу про виды влияния.

Тест был составлен так, что каждому заданию соответствует определенный тип влияния, и те, кто тест прошли, должны запомнить 12 главных видов влияния.

Я коротко расскажу про первые шесть, которые соответствуют уже разобранным нами заданиям.

1-й тип влияния самый простой.

Он называется “Рука дающая”. Когда вы чего-то очень хотите получить от человека, когда вы очень сильно нуждаетесь в его помощи и с ним связаны все ваши надежды, его влияние на вас очень велико. Вы верите ему, вы готовы делать все, что он скажет, вам не жаль для него ничего. И чем больше ваш запрос к нему, тем больше его влияние.

В последнем сезоне Белла была под таким влиянием Клима, поскольку очень надеялась на его помощь в ситуации с Абаем.

Обратите внимание, сама по себе фигура Клима не была для Беллы большой, она не считала его очень умным или очень сильным, но он был единственным, кто мог помочь ей добиться того, чем она была одержима, а так как Белла очень азартна и склонна увлекаться погоней, ее одержимость росла и росло влияние Клима.

Этим трюком пользуются недобросовестные люди, запугивая тревожных людей или соблазняя жадных. Но то же самое влияние можно использовать и во благо. “Укрощение строптивой” Шекспира и “Король Дроздобород” Братьев Гримм – пример как быстро можно стать авторитетом для эгоиста и перевоспитать его, если оказаться с ним в обстоятельствах, где он будет зависим от вас. Трудных подростков некоторые мужчины, отцы или отчимы, берут с собой в сложный поход и по возвращению тех не узнать. А как этот тип влияния использовать для самовоспитания, кто-то понимает?

2-й тип влияния называется “Состязание”

Настя была под влиянием Беллы, потому что считала ее соперницей. А Белла под влиянием Насти не была, поскольку соперницей Настю не считала.

Нужно помнить, что если вы считаете человека своим конкурентом или соперником, он оказывает на вас большое влияние. Многие стараются смотреть на соперников презрительно и ломают себе рефлексию. Они не видят их влияния на себя и влияние это растет.

Сами того не замечая, вы можете стараться подражать своим конкурентам, следить за ними, и вы незаметно для себя открываете им границы, становитесь доступны для любых манипуляций с их стороны. Вам необходима очень хорошая рефлексия и уважение к соперникам, чтобы снизить их влияние и сознательно ему сопротивляться.

То же самое можно использовать во благо. Игры, соревнования, состязания между равными, но разными – способ при котором те и другие будут влиять друг на друга благоприятно. Можно и самому сознательно выбирать себе конкурентов среди тех, у кого вы хотите чему-то учиться.

3-й тип влияния называется “Крючок”

Абай очень быстро захватил влияние над Сарой и даже Мадиной, поскольку вел себя неожиданно для них.

Не любой обман ожиданий становится крючком, а лишь тот, который показывает вашу силу. Когда люди пытаются задевать вас, выводить из равновесия или провоцировать, а вы отвечаете им в границах и не реагируете на их наезды, вы очень быстро захватываете влияние в поле.

Приведите сами примеры и негативного влияния такого типа и позитивного.

4-й тип влияния называется “Благодарность”

Золушка почувствовала благодарность Печорину и его влияние выросло.

Щедрые люди обладают очень большим влиянием на нас, наши границы им открыты. Но и те, кого мы не считаем щедрыми, приобретают влияние, когда вдруг ведут себя более щедро, чем мы ожидали. И наоборот, если поведение человека оказывается более жадным и мелочным, чем вы ждали от него, это заставляет вас лишить его фигуру влияния, которое у нее было.

Кроме позитивного эффекта такое влияние может быть и негативным. Ведь вам может померещиться щедрость и благородство того, кто на самом деле таким не является. Просто помните, что когда у вас выступают слезы и сжимается сердце от благодарности кому-то, его влияние становится велико. Поэтому есть смысл быть благодарным тем, у кого вы хотите учиться.

5-й тип влияния называется “Пример успеха”

Друзья попали под влияние Кирюши, когда отрефлексировали, что хотели бы тоже иметь любящих девушек.

Подражать тем, чей пример вам нравится – социальная норма. Копирование включается практически автоматически, как только вы заметили, что вам неплохо было бы иметь то, что имеет другой. Вот почему белая зависть – вещь полезная, а черная зависть – вредна. При черной зависти вы пытаетесь обесценивать пример человека и ненавидите его, мешаете себе учиться у него хорошему и ломаете себе все настройки. В результате вы все равно бессознательно копируете у него что-то, но самое плохое, а не хорошее.

Например, вы можете считать, что богатые люди – воры и проходимцы. Вместо того, чтобы восхищаться их положительными качествами, вы фокусируетесь на плохих. И да, вы неосознанно копируете у них все плохое, в меру своих сил. А хорошее нет. Кто понимает, почему это происходит?

6-й тип влияния называется “Посредник”

КДЧ приобрела влияние над подругами, когда стала свахой для них.

Даже если ваша фигура мала, но вы становитесь посредником между человеком и теми, к кому у него запрос, ваше влияние тоже вырастает. Этот тип влияния кажется похожим на 1-й, но суть его совсем в другом. От самой КДЧ подругам не нужно было ничего, но она оказалась звеном важной для них цепи.

Староста группы приобретает влияние, секретарь или личный помощник начальника, даже курьер, который должен доставить важное письмо.

Этот тип влияния может оказаться настоящей засадой для тех, кто его недооценивает. Например, вы приходите куда-то для решения важных дел, а охранник у двери или швейцар смотрят на вас недружелюбно или брезгливо. Ваша самооценка может упасть, даже если на вас нет короны. Упадет ваша мотивация и ваша уверенность в себе. Вы должны отследить, что воспринимаете охранника как посредника, хотя он таким не является и не имеет отношения к вашему делу. В этом случае ваш настрой останется ровным.

Приведите другие примеры, как на посредников проецируется влияние того, что вам на самом деле важно.