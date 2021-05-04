Вызов посла РФ в МИД Франции навали частью согласованного странами ЕС демарша

Вызов российского посла Алексея Мешкова в МИД Франции в связи с санкциями Москвы против европейских официальных лиц является частью согласованного странами ЕС демарша, дипломат дал уже неоднократно озвучивавшиеся Россией разъяснения по этому поводу.

«Вызов посла РФ во Франции в МИД страны, является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю РФ при ЕС. Со своей стороны, посол дал уже неоднократно озвучивавшиеся российской стороной разъяснения по этому поводу, особо подчеркнул, что наши ответные меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц», – говорится в комментарии посольства.

Посол в ходе беседы во французском МИД также подчеркнул, что власти ЕС неоднократно игнорировали призывы Москвы отказаться от различного рода санкционных списков, в том числе и от включения в них парламентариев, передает РИА «Новости».

«Что же касается указа президента от 23 апреля, то там совершенно четко определяется, что соответствующие меры будут приниматься именно в ответ на недружественные действия иностранных государств. Поводить или не проводить недружественную в отношении РФ линию зависит от них самих», – отметили в посольстве.

Там добавили, что антироссийская истерия в Брюсселе и ряде других европейских столиц «отнюдь не способствует выправлению и так непростой ситуации в отношениях РФ и Евросоюза».

Ранее представитель французского внешнеполитического ведомства сообщил, что посол РФ в Париже Алексей Мешков 3 мая был вызван в МИД Франции в связи с санкциями Москвы в отношении европейских представителей, ему также выражена озабоченность мерами по ограничению Россией найма сотрудников в диппредставительства.

Напомним, в пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.