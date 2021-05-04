Путин посмертно наградил орденом Пирогова боровшихся с COVID-19 медиков

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова медиков, боровшихся с пандемией коронавирусной инфекции.

«За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить орденом Пирогова Абдураманова Ридвана Ниязовича – врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Центральная городская клиническая больница» (посмертно)», – говорится в документе на портале правовой информации.

Кроме того, Путин наградил орденом Пирогова посмертно заведующего отделением Киржачской районной больницы Сергея Белкина, заведующего Александровской районной больницей города Карабанова Михаила Савичева, заведующего центральной городской больницей города Коврова Михаила Толмачева, врача областной клинической больницы Калининградской области Светлану Соловьеву.

Посмертно орденом Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19 Путин также наградил старшую медсестру Судогодской ЦРБ имени Поспелова Веру Андрееву, старшую медсестру городской больницы №4 города Владимира Ларису Груздеву, медсестру областной клинической больницы Калининградской области Валентину Колодяжную, медсестру областной клинической больницы Калининградской области Надежду Дивак, медсестру городской больницы №4 Оксану Титенко, медсестру Муромской городской больницы №2 Надежду Чванову, кастеляншу Муромской городской больницы №2 Галину Кузнецову, водителя автомобиля Киржачской районной больницы Александра Панкратова.

В то же время Путин подписал указ о награждении заместителя директора ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Александра Горелова орденом Пирогова за вклад в организацию работы по предупреждению распространения COVID-19.

Также, по указу президента, за вклад в работу по предупреждению распространения коронавируса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени наградят помощника руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анну Брычеву.