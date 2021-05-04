Мнение: Путинские НЛО, русофрения Запада и военный бюджет на душу населения

1. Похоже, американцы настолько вдохновились историей с поисками шведами русской подлодки, что решили максимально повысить градус интриги. Уже второй год в США ищут «путинские НЛО»:

https://lenta.ru/news/2021/05/01/ufo_putin/

В США рассказали о «преследовании» российским президентом Владимиром Путиным американских военных с помощью НЛО. Об этом пишет Daily Star со ссылкой на экс-сенатора Гарри Рида (Harry Reid).

Речь идет о преследованиях военных кораблей США неким объектом «пирамидальной формы». Рид считает, что НЛО действовали по приказу российского лидера, и сомневаться в этом «нет никакого смысла». Политик уверяет, что доказательством тому можно считать службу Путина в КГБ.

Объект «пирамидальной формы» был снят экипажем военного корабля США USS Russell у побережья Сан-Диего в июле 2019 года. Утверждается, что он находился на высоте около 210 метров над судном. Согласно одной из версий, это могут быть метеорологические зонды или дроны-шпионы, однако объекты до сих пор считаются неопознанными. Подлинность видео подтвердил Пентагон.

В августе 2020-го американское ведомство даже подтвердило создание рабочей группы по изучению НЛО.

Раздувать ажиотаж помогают и британские СМИ. Вот характерный заголовок: «Земля – Владу. Путин стоит за полчищами НЛО, жужжащими вокруг военных кораблей США».

https://www.thesun.co.uk/news/14799101/putin-ufo-filmed-buzzing-us-warships/

Мы уже привыкли к тому, что русских назначили на Западе «новыми евреями», которые пьют мозг у американских младенцев. Но так вот сразу переходить на уровень выше, от евреев к рептилоидам…

2. Читатели указали в комментариях на старую, но по-прежнему актуальную реплику журналиста Брайана Макдональда:

https://russian.rt.com/opinion/101361-zhurnalist-braian-makdonald-rusofreniya–bolezn-kotoruyu

Русофрения — это расстройство, при котором больному кажется, будто Россия вот-вот развалится, и в то же время — будто она завоюет весь мир. Начиная с 2013 года данное заболевание приобрело свойство эпидемии в определённых районах Вашингтона, Лондона и Брюсселя.

3. Коллега genby подсчитал военные расходы стран мира и пришёл к выводу, что Россия по этому показателю является очень даже мирным государством:

https://genby.livejournal.com/920441.html

Настоящие траты на оборону надо считать в долларах на душу населения. Тут сразу видно ху из ху. Появляются кровожадные Сингапур и Норвегия. Прибалты оказываются совсем не мирными овечками. Южная Корея настоящий разжигатель войны на Корейском полуострове. А “гуманистическая” Европа показывает свое настоящее лицо. Россия никак не может догнать даже Португалию.

Мне кажется, странам ООН надо объединится и выдвинуть инициативу о ограничении трат на оборону не более 600 долларов на человека. А любую страну, превысившую эту планку, признавать агрессором и разжигателем войны и вводить против нее санкции ООН. А потом посмотреть, кто будет сопротивляться данной инициативе.