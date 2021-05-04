Ученые обнаружили ранее неизвестный вид древних саблезубых котов

Новый для науки, но живший на территории северной Америки не менее 5 млн лет назад вид саблезубых котов получил название Machairodus lahayishupup humerus. Это были настоящие тигры, масса тела у которых достигала 400 кг, уточняют ученые.

По мнению исследователей, данный вид просуществовал на нашей планете около 4 млн лет. Это значительно больше, чем вся история человечества.

Во время раскопок была обнаружена локтевая часть плечевой кости. Последующий анализ и модулирование позволили прийти к выводу о существовании ранее неизвестного современной науке древнего вида саблезубых кошек. Данное открытие позволяет дополнить перечень существ, участвовавших в эволюции живых организмов на Земле.