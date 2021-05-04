Мнение: Проклова и ящик Пандоры. Социология харрасмента



Елена Проклова в фильме “Мимино”

В России разразился очередной громкий скандал из серии «Миту по-русски». На этот раз с откровениями выступила «женщина-вамп» советской эпохи Елена Проклова. В своих последних интервью, из которых самое заметное было для рейтинговой программы НТВ «Секрет на миллион», она рассказала о своих многочисленных сексуальных похождениях в 60-80х годах прошлого века – о том, какие знаменитые актеры и режиссеры «попадали в ее сети», как она разбивала не только сердца, но и семьи, как унижались кумиры советских времен, выпрашивая у нее хоть немного «комиссарского тела»… И среди всех этих шокирующих подробностей из серии «Долой стыд!» поведала и главное – о том, что сделало ее такой. По версии Прокловой, дело, по сути, в уголовке: когда она была еще девочкой и только начала сниматься в кино, ее сразу начали разными способами домогаться многочисленные взрослые (!) киноработники, делая это грубо и ни в коей мере не считаясь с ее чувствами.

Когда ей было 12 лет и она снималась в фильме-сказке «Снежная королева» (в роли ни много ни мало Герды), ей отравлял существование некий помощник режиссера: они жили в гостинице, и он имел обыкновение зажимать девочку в темном коридоре и, что называется, «лапать» («Лолита» на тот момент уже 10 лет как была написана). Ну а в 15 лет ее уже в буквальном смысле развратил «известный актер и режиссер», с которым она снималась в одном фильме. Имени Елена не назвала, но общественность провела изыскания и сегодня почти никто не сомневается, что речь шла о покойном Олеге Табакове и съемках картины «Гори, гори, моя звезда» (которую по непонятным причинам практически никогда не показывают по телевизору).

Скандал разразился страшенный, на Проклову вылили ушаты дерьма, причем по большей части – ее же коллеги-актрисы примерно ее возраста. Проклову заклеймили позором Яна Поплавская («красная шапочка»), Инна Чурикова, Татьяна Бронзова. Артист Никоненко назвал слова Прокловой «слабоумием» – и т.д.

Правда, пришла и поддержка: весьма известная в советское время актриса Лариса Лужина, которой 82 (!) года (она старше Байдена) – вспомнила на днях, что и ее домогались на съемках в советское время. «Актриса заявила, что в ее жизни «была подобная ситуация», когда двое мужчин и помощник режиссера из киностудии Горького приехали в Таллин подбирать артистов для фильма «Две жизни». Ее пригласили в гостиницу на переговоры и сказали, что нужно посмотреть на нее без одежды. «Там якобы была сцена, где героиня обнаженная купается в ванной. Я сказала, что не буду раздеваться, и ушла», — вспоминает Лужина. Позже Лужину опять вызвали на пробы, один из мужчин ей сказал: «Переспишь со мной – будешь играть в этом фильме». Актриса отказала, из-за чего ей не дали роль. По ее словам, такой случай был с ней один раз за всю карьеру»

Надо, конечно, еще сказать, что «скандал» все-таки явно отдает нафталином, и его обсуждают в основном в старперской среде, «те, кому за 40» (а то и за 50). Молодежь зачастую просто не понимает, о ком идет речь, «кто все эти люди». Да и то сказать: Елене Прокловой 67 лет, Лужиной – 82, Табаков умер 3 года назад в возрасте 83 лет… С другой стороны, аудитория телевизора, как и аудитория ЖЖ – как раз и есть по преимуществу старперская, поэтому где такое обсуждать, как не здесь? Тем более, что сами по себе обстоятельства, порождающие все эти «me too», никуда не деваются. Так что – погнали!

Главные возражения «против Прокловой» – естественно, доказательства, которых нет. Да и откуда им быть, если речь о событиях более чем 50-летней давности? Можно говорить лишь о какой-то психологической достоверности. Но вот с этим как раз порядок, картинка складывается. Скажем, со стороны Прокловой: меня поразило, как она в телевизионном интервью призналась, что ей «не нравится секс». И сказала это с искренним отвращением! Любопытное признание из уст «секс-символа», а точнее – символа разврата позднесоветского времени! Ее «репутация» была такова, что мне мамина подруга Аллочка, классическая старая дева, типичная любительница кино из советской интеллигенции, не пропускавшая ни одного закрытого кинопоказа, году так в 1984 рассказывала, что «Проклова – неприличная женщина, она в спецфильмах «для заграницы» снимается!» И с каким непередаваемым советским ханжеством она произносила! Я не понял, что за «спецфильмы» – и она мне, кривясь от отвращения, объяснила, что в СССР, дескать, снимают фильмы для продажи на Запад «за валюту», которые советским людям не показывают, и там все «делают Это», а Проклова в них – главная звезда!



Елена Проклова в фильме “Гори, гори, моя звезда”.

То есть такие вот мифы реально ходили среди «продвинутых» киноманов – и это, заметьте, в условиях полного отсутствия в совке «желтой прессы». Чистое изустное творчество! Тут характерно всё: и святая вера в то, что с приставкой «спец» в Союзе могут делать что угодно, и что это «спец» не для народа, и что «для продажи за валюту» можно пойти на всё, и что «от народа скрывают»… до начала горбачевской перестройки оставался год. Ну а то, что в «звезды советской порнухи» записали именно Проклову – как раз говорит о ее специфической репутации…

И вот такая женщина говорит о своем отвращении к сексу! Если вдуматься, это как раз очень логично, и это часто бывает следствием детских травм подобных той, что описала актриса. Поведение «женщины-вамп» – невротическое поведение, она не живет нормальной половой жизнью, а именно что «мстит» всем мужчинам разом, заодно добиваясь каких-то своих целей, используя секс как оружие. При смазливой внешности «успех» обеспечен – но, как легко заметить по лицу Прокловой, счастья самой «мстительнице» это всё тоже не приносит, так как от «секса как оружия» она получает всё, кроме простейшего – удовольствия и ощущения БЛИЗОСТИ. Увы.

И, с другой стороны – все кажется весьма достоверным и для психотипа самого Табакова. Вспомним, как описывает Проклова «соблазнение»: он увозил 15-летнюю школьницу в лес (!), чтобы «читать басню» – и там приставал к ней всеми способами, раздевал ее, щупал и лапал, доставал свое «хозяйство» и требовал его тоже держать, но… всё, говоря языком милицейских протоколов, «без проникновения». То есть – никаких улик! И – лес, с гарантией без свидетелей. «Мое слово против ее слова». Очень осторожное и умное поведение «любителя нимфеток».



Олег Табаков в фильме “Гори, гори, моя звезда”

А вспомним, какое было прозвище у Табакова среди коллег-актеров – «царедворец». «Он был опытным царедворцем и, дружа с душными властителями страны, десятилетиями напролет насыщал родную страну – кислородом свободы…» Это писал Шендерович в 2018 году, еще до всех скандалов, в самом восторженном духе. Не зря ведь он под конец жизни управлял аж двумя театрами одновременно, причем оба содержались за казенный счет. Человек был крайне осторожный и умный.

И, как мы знаем, женился на собственной студентке на 30 лет младше себя. Читаем в Википедии про Марину Зудину: «В 1981 году, в возрасте шестнадцати лет… пришла в ГИТИС на конкурс к Олегу Табакову и попала уже не на основные туры прослушивания, а — в добор, сразу прошла собеседование, получила две пятёрки и поступила сразу на второй курс». То есть – во вполне «прокловском» возрасте Табаков взял ее в обход всех и всяческих условий сразу на второй курс. Она что – гениальная актриса? Вторая Чурикова? Да вроде нет…

Правда, в той же Вики указано, что «встречаться с женатым педагогом Олегом Табаковым» она начала лишь в 1985 году, то есть в возрасте 20 лет. Однако это вполне может быть «легендой прикрытия». Словом, история с Прокловой – это ПОХОЖЕ на Табакова. Хотя и не более того. У нас есть только признание самой Прокловой и некая психологическая достоверность – больше ничего нет. Основание ли это – утверждать, что Табаков – это был такой «русский Харви Вайнштейн»?



Марина Зудина и Олег Табаков в молодости

Оснований недостаточно, но есть повод рассмотреть ситуацию в общем виде – имея в виду, что в таком виде она одинакова везде, и в Голливуде, и в Москве. А вот если смотреть так – совершенно очевидно, что периодические домогательства к актрисам – это неизбежность, и их просто не может не быть! Ведь перед нами, если без ханжества, смотреть лишь на саму социальную инженерию – классическая ситуация «бутылочного горлышка», когда на входе – огромная толпа, а пройти может только один (одна), а сам отбор осуществляется по НЕЯСНЫМ, неподдающимся никакой полной формализации критериям. Это – родовая особенность кинематографа, и не зря столько секс-скандалов связано именно с «отбором на роли».

Здесь важна еще и такая особенность, о которой часто забывают: кино (во всяком случае до последнего времени) – это всегда был мощнейший социальный лифт. Социальное расстояние между, условно, продавщицей в универмаге и «звездой экрана» – ОГРОМНО, его даже в деньгах нельзя измерить. Дело не только в гонорарах (хотя и в них тоже, конечно). Но и все остальное, что прилагается «бонусом» – народная любовь и обожание, вхожесть в самые высокие круги, гордость родителей, зависть всех сверстниц и сверстников, богатые поклонники, МЕСТО В ИСТОРИИ (а что? Как говорила злая Раневская – «Сняться в плохом фильме – это плюнуть в вечность»). Все и сразу, а нужно – всего лишь исполнить роль!

И с другой стороны: а как режиссер отбирает на роль? Формальных критериев может быть масса, но все они неисчерпывающие, да и даже их всегда можно перебить знаменитым авторским «Я так вижу!» В самом деле: ведь после первичного отбора на роль – когда отсеют всех кривых, слепых и слабоумных – все равно ведь останется еще много претенденток. Поставим задачу так: скажем, после тщательного отбора осталось три девушки – Маша, Таня и Галя. Все красавицы, умницы и комсомолки. Как из них выбрать ОДНУ, если они, по сути, равноценны, и ни про одну нельзя дать гарантии, что именно она «выстрелит»?



Кастинг в Омске

Всякие «теории оптимизации выбора» нам говорят, что в таких случаях можно воспользоваться любым внешним, даже не имеющим отношения к делу, «критерием отсева». Например, кидать монетку, называя фамилии по очереди: «орел» – прошла, «решка» – пошла вон. Но, естественно, поскольку отбор ведут, как правило, самцы, а перед ними – отборные и молодые, то есть крайне соблазнительные самки, «критерием отсева» у них зачастую становится такой: надо предложить каждой переспать. Кто откажется – пошла вон, какая согласится – берем на роль. С точки зрения «оптимизации выбора» – нормальное решение.

(правда, следует понимать, что и сами претендентки тоже вполне в состоянии понять и воспроизвести эту логику; поэтому вполне может быть, что согласятся все три – и режиссеру все-таки придется бросать монетку…)

Вопрос: а почему сами участницы не поднимают шум, не жалуются в полицию, в партком, в местком? И это тоже, к сожалению, понятно. Объяснение – все та же ситуация «бутылочного горлышка»: претендуют многие, снимаются (в отношении к количеству претендентов) – единицы. Мир кино, а точнее – мир режиссеров и продюсеров – волчий и УЗКИЙ мир со своими волчьими законами. Стала скандалить – есть шанс получить «волчий билет», то есть – тебя не будут рассматривать в принципе, ни на одну роль. А это – потеря. Плюс, естественно, круговая порука и та же упомянутая социальная дистанция: «продавщице универмага» по определению веры меньше, чем «заслуженному артисту».

То есть с точки зрения моей как социолога – ситуация такая же, как… с дедовщиной в армии: дедовщина и возникает, и, главное, постоянно ВОСПРОИЗВОДИТСЯ не потому, что «люди плохие» в какой-то конкретной части, а потому что таков социальный механизм, который делает «дедовщину» социально выгодной для всех участников (я подробно объясняю, почему «молодым», которых избивают и унижают «деды», «дедовщина» представляется более выгодной, чем «жизнь по уставу», в своем цикле про неуставные отношения в армии).

Так и здесь: сама архетипическая ситуация «отбора на роль», пока существует кинематограф, порождает домогательства ПО УМОЛЧАНИЮ. И если умолчание по тем или иным причинам обеспечено – домогательства будут. Не «всегда и у всех» (так не бывает), но часто и со многими.

Причем – скажу еще одну крамольную вещь, которая неминуемо взбесит всех совков… но, как говорится, «истина дороже». Совок по самой своей сути должен был порождать самую откровенную и работающую как конвейер механику домогательств на съемках и, конечно, в особенности в отборе на роли. Удивили разоблачения Вайнштейна – то, что там это так долго работало. Казалось бы, в США все эти унижения актрис не должны были быть в таком масштабе, поскольку там есть реальные механизмы, этому препятствующие: свобода слова, независимая печать, избираемые прокуроры, разные уровни полиции… Но если и в Голливуде эти «защиты» не сработали – то как этого могли избежать в совке, в котором не было НИЧЕГО из перечисленного, «зато» была атмосфера тотального ханжества, всеобщее нежелание начальства «выносить сор из избы» и очевидная кастовость советского общества, которая только крепла с каждым десятилетием?

Еще один параллельный пример «на понимание»: возьмем футбол. Вот тоже пример «социального механизма», в котором НЕ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ махинаций. В футболе крутятся огромные деньги, в том числе на ставках, есть клубы богатые, есть клубы бедные, на поле тоже все решают судьи, чьи решения невозможно до конца полностью формализовать, и поэтому у них есть «право на ошибку», то есть пресловутое «я так вижу». То есть – мухлевать в футболе ВЫГОДНО… и возьмем для сравнения российский и итальянский футбол. Контраст разительный: футбол в Италии примерно раз в 10 лет сотрясают мощнейшие скандалы, связанные с подкупом судей, договорными матчами, последний раз дошло до того, что в Италии вскрыли целую сеть по фальсификации «честной игры», пересажали кучу народу, лишили звания чемпиона страны старейший клуб Ювентус (один из самых титулованных в мире) и… даже отправили его в низшую лигу в качестве наказания! Вселенский был скандал! И – наш русский футбол. Что в нем? Тишь, гладь да божья благодать. Все скандалы вспыхивают и тут же гаснут, ни один (!) договорный матч на уровне высшей лиги ни разу не был доказан, все всегда тонет, не начавшись, на уровне «нет доказательств». Вопрос: где футбол честнее – в сотрясаемой скандалами Италии или в России?

Ответ социолога очевиден: отсутствие скандалов, которые должны быть по условиям работы социального механизма, говорит не о том, что нарушений нет, а о том, что коррупция абсолютна и ее масштабы, скорее всего, превосходят всякое воображение. То есть состояние российского футбола в том, что касается махинаций, много ХУЖЕ, чем в Италии.

И то же, видимо, в еще большей степени относится к ситуации в нашем кино. Проклова, по всей видимости, лишь чуть-чуть приоткрыла крышку «ящика Пандоры». Тотальная ТИШИНА во всем, что касается домогательств к актрисам (тишина на протяжении десятилетий), говорит скорее всего не о том, что «никаких домогательств нет», а о прямо противоположном: что «переспать за роль» – это просто НОРМА. Что-то вроде «права первой ночи» у феодалов. Опять же – я не говорю, что так делают все режиссеры. Кто-то – безусловно нет. Но в целом…

Опять же – достаточно посмотреть на реакцию «общества» после выступления Прокловой. Подавляющая часть – «этого просто не может быть!» Ну, как говорится – «на нет и суда нет». То есть, если вас зажал в углу продюсер и требует снять трусы – просто поймите, что этого нет и не может быть. После чего – снимайте, не надо заставлять уважаемого человека ждать.