«Спутник V» и AstraZeneca стали самыми обсуждаемыми вакцинами в странах бывшего СНГ

Проведенное исследование «Brand Analytics» показало, что вакцины, которые обсуждаются чаще остальных в странах бывшего СНГ, это «Спутник V» российского производства, а также «AstraZeneca» совместного производства Британии и Швеции. Специалисты основывались на упоминании названий вакцин от COVID-19 в интернете и СМИ на постсоветском пространстве.

Первое место заняла вакцина «Спутник V», она стала самой обсуждаемой в России, Казахстане, Белоруссии и Молдове. Что же касается AstraZeneca, то её чаще упоминают в Армении и Украине. Стоит заметить, что в России, Казахстане, Белоруссии, «Спутник V» занимает лидерские позиции, имея большой отрыв от следующих после него Pfizer и AstraZeneca. Лишь в Молдавии «Спутник V» упоминается немного чаще AstraZeneca, всего лишь на 5%.

Рейтинг упоминания в сети вакцин от коронавируса в РФ выглядит таким образом. Уверенно лидирует «Спутник V» имея 12,9%, второе место — Pfizer (2,69%), и третье — «AstraZeneca» (1,65%). В конец списка попали: «ЭпиВакКорона» отечественного производства и «Moderna» США.

«Brand Analytics» отметил, что возрастание интереса к вакцинам в средствах массовой информации и соцсетях можно охарактеризовать по схожести с приливом волн. Первая пришлась на март и апрель 2020 года, когда стал ясен факт того, что победа над пандемией невозможна без вакцинации. Вторая волна захватила период с августа по декабрь, на момент испытаний вакцин и их регистрирования. И уже в феврале, в этом году, началась третья волна на фоне массовых прививочных кампаний.

Источник: www.kommersant.ru