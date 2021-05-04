 

Эксперт оценила возможность уменьшения пениса из-за химических веществ

04.05.2021, 20:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт из США Тим Мосс оценил риск уменьшения пениса в результате воздействия химических веществ. По словам еще одного специалиста Шанны Свон, также они приводят к снижению количества сперматозоидов.
По некоторым оценкам, к 2045 году количество сперматозоидов у мужчин может достигнуть нуля. Это произойдет в основном из-за негативного влияния веществ, загрязняющих окружаюущю среду. Парам, которые захотят обзавестись потомством, придется прибегать к репродуктивным технологиям.

Как считает Тим Мосс, подобные утверждения нуждаются в доказательствах. Эпидемиологи обычно находят взаимосвязь между патологией и возможными факторами, однако их исследования не могут определить причины той или иной болезни.

Говоря о негативной роли химических веществ, специалисты упускают из виду иные важные факторы. Речь идет о хронических заболеваниях, питании, ожирении, влияющих на фертильность. В ходе проведенной научной работы выборка осуществлялась не по месту рождения, а по месту жительства. Размер пениса определяется еще до того, как рождаются мужчины, поэтому важна окружающая среда, где пребывает беременная женщина. Также до конца остается непонятным настоящее количество влияющих ПФАС. Кроме того, в исследовании отсутствует подробная информация об участниках и условиях, в которых производились измерения.

Источник: theconversation.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Forbes: Россия ускорила разработку беспилотника С-70 «Охотник»

10.11 / В России стартовал предзаказ дефицитного Huawei Mate 40 Pro по заниженной цене

04.04 / Мнение: Заявка на шельф в Арктике

10.09 / История: Почему русские проиграли Крымскую войну?

03.07 / В Motorola представили недорогой смартфон Motorola One Fusion

25.12 / Мнение: Последний вертолет из Вашингтона

28.03 / Главный страх Ксении Собчак – Личное мнение

20.11 / Лиза Арзамасова удивила поклонников образом в кимоно и ботинках-берцах

29.12 / Мнение: Россия будет прирастать промышленностью

12.01 / Россиянам рассказали об экологичном способе утилизации елки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика