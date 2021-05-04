Эксперт оценила возможность уменьшения пениса из-за химических веществ

Эксперт из США Тим Мосс оценил риск уменьшения пениса в результате воздействия химических веществ. По словам еще одного специалиста Шанны Свон, также они приводят к снижению количества сперматозоидов.

По некоторым оценкам, к 2045 году количество сперматозоидов у мужчин может достигнуть нуля. Это произойдет в основном из-за негативного влияния веществ, загрязняющих окружаюущю среду. Парам, которые захотят обзавестись потомством, придется прибегать к репродуктивным технологиям.

Как считает Тим Мосс, подобные утверждения нуждаются в доказательствах. Эпидемиологи обычно находят взаимосвязь между патологией и возможными факторами, однако их исследования не могут определить причины той или иной болезни.

Говоря о негативной роли химических веществ, специалисты упускают из виду иные важные факторы. Речь идет о хронических заболеваниях, питании, ожирении, влияющих на фертильность. В ходе проведенной научной работы выборка осуществлялась не по месту рождения, а по месту жительства. Размер пениса определяется еще до того, как рождаются мужчины, поэтому важна окружающая среда, где пребывает беременная женщина. Также до конца остается непонятным настоящее количество влияющих ПФАС. Кроме того, в исследовании отсутствует подробная информация об участниках и условиях, в которых производились измерения.

Источник: theconversation.com