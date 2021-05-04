 

Ученые в Китае создали плавучий опреснитель воды на солнечной энергии

04.05.2021, 20:26, Разное
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Китайские исследователи создали инновационный опреснитель воды, работающий на солнечной энергии. Плавучее устройство обладает повышенным уровнем эффективности и пригодится в условиях отсутствия условий для установки системы на земле.
Проблема отсутствия или недостатка пригодной для питья воды существует во многих регионах планеты. Ученые из Китая изобрели средство, которое сможет решить эту проблему. Устройство нового типа для опреснения морской воды получает энергию благодаря оборудованию солнечными батареями, что пригодится в засушливых регионах с обилием света или на приморских территориях.

Для этого рабочую поверхность аппарата покрыли оксинитридом титана, поглощающим существенно большее количество солнечных лучей, чем его аналоги в солнечных батареях иного типа. В изобретенном опреснителе применяется технология испарения соленой воды, традиционная для подобных систем. Однако установить его можно не только на земле, но и прямо в открытом море, что будет значительно выгоднее и удобнее.

Эксперты напоминают, что при больших ресурсах Земли, более 97 процентов вод являются солеными, непригодными для питья. Речная же и озерная вода с каждым годом становится все более загрязненной, и прежде, чем поступить в водопроводы, она должна быть очищена. Многие регионы планеты нуждаются в опреснителях промышленного типа, и новое изобретение китайских инженеров поможет сделать воду для них более доступной.

Источник: rusargument.ru



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