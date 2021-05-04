Жена принца Гарри Меган стала детской писательницей. Стоимость ее первой книги составляет $9,49

Книга герцогини Сассекской также доступна для предзаказа на торговой площадке Amazon – стоимость издания составляет $9,49 (около 243 грн).

Фото: penguinrandomhouse.com

В аннотации говорится, что в книге описаны отношения отца и сына, а также различные способы проявления родительской любви.

Книга начинается со стиха, который герцогиня Сассекская посвятила своему супругу ко Дню отца спустя месяц после рождения сына Арчи.

Иллюстрации создал американский оформитель Кристиан Робинсон. Отмечается, что книга предназначена для семейного чтения.

После появления в продаже печатной версии герцогиня Сассекская также презентует аудиоверсию сказки.

Контекст:Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия.

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). 14 февраля 2021 года стало известно, что супруги ждут второго ребенка. У них родится дочь.

В марте стало известно, что принц Гарри будет совмещать руководящую должность в американской компании BetterUp с обязанностями члена комиссии, созданной Институтом Аспена.

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