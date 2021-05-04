 

Страны G20 согласились поддержать COVID-паспорта

04.05.2021, 20:24, Новости дня
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По словам министра туризма Италии Массимо Гаравальи, представители “Большой двадцатки” поддержали введение COVID-паспортов, подчеркнув, что возобновление нормальной деятельности в сфере туризма имеет решающее значение для восстановления мировой экономики.

В паспорте будет указано, что его владелец был полностью вакцинирован, имеет иммунитет после выздоровления или недавно получил отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Туристическая отрасль наиболее сильно пострадала после начала пандемии коронавируса. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, ее вклад в мировой объем производства упал на 49% – до $4,7 трлн – в 2020 году, что привело к потере 62 млн рабочих мест. Расходы иностранных туристов снизились на 69%.

Контекст:Ряд стран заявляли о разработке документов о вакцинации от коронавируса. В то же время во Всемирной организации здравоохранения критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.
COVID-паспорта уже ввели несколько стран, в частности Бахрейн, Китай и Дания. 19 февраля сертификат о вакцинации против коронавируса Green Pass презентовало министерство здравоохранения Израиля.
В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страны Евросоюза намерены внедрить электронные сертификаты вакцинации против коронавируса. Для подготовки Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.
О появлении в Украине COVID-паспортов речь пока не идет.
В марте европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон представил COVID-паспорт, который будет действовать в ЕС с лета. В нем будут указаны дата рождения, паспортные данные (с возможностью их проверки через QR-код), информация о наличии прививки и типе вакцины, которой был привит владелец, есть ли у него антитела (если человек уже переболел) или результат ПЦР-теста (если человек и не вакцинировался, и не болел). Сертификат можно загрузить на смартфон или распечатать в бумажном виде, он будет действовать с 15 июня 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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