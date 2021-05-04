Мнение: СП-2 затормозили на месяц

США вытащили из кармана очередных "немецких экологов", которые подали иск против "Северного Потока-2", в результате чего строительство трубопровода было вновь остановлено практически на месяц, до конца мая, когда оно снова будет возобновлено.

Иск немецких экологов (организация Nabu) приостанавливает действие разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода "Северный поток — 2", но работы могут возобновить в конце мая. Об этом РИА Новости заявила пресс-служба регулятора.

Nabu оспорило разрешение BSH, которое одобрило укладку трубы в исключительной экономической зоне Германии на Балтийском море на участке в 16,5 километра. Оно действует до начала лета.

"С конца мая будет разрешено продолжить строительство "Северного потока — 2" в соответствии с текущим положением. В марте 2018 года Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября", — заявили в пресс-службе BSH.

Экологи считают, что "Северный поток — 2" разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей. Они усомнились, нужен ли Германии вообще этот проект.

Разумеется, у самого иска от "экологов" особых перспектив запретить строительство "Северного Потока-2" нет. Его подают не за этим. Убедившись, что Меркель, большая часть ХДС/ХСС и СДПГ между "принципами евроатлантической солидарности" и "интересами Германии/деньгами", выбрали вариант №2, ставка была сделана не на то, чтобы выкрутить Меркель руки и заставить ее самолично остановить строительство "Северного Потока-2" (чего не удалось достигнуть Трампу). Задача стоит иная – путем задержек и проволочек, затянуть завершающий этап строительства трубопровода до парламентских выборов в Германии, которые состоятся уже этой осенью – 26 сентября.



На конец апреля фиксировалось резкое падение рейтингов ХДС/ХСС, а также СДПГ с одновременным ростом "Зеленых".

В Германии меняется канцлер и есть определенная вероятность, что новый канцлер (например, канцлер от "Зеленых" – это не исключенный вариант, хотя и не обязательный – возможны различные варианты коалиционного правительства) заморозит строительство в рамках "евроатлантической солидарности". Это игра в долгую и затяжка с "экологами" является частью этой стратегии.

России и немецким лоббистам "Северного Потока-2" конечно желательно добиться к выборам в Германии такого прогресса в строительстве, чтобы отменить проект было бы невозможно, даже в случае прихода к власти Германии явно проамериканского правительства. Поэтому уже в пике США, будут приниматься серьезные усилия, чтобы как можно скорее возобновить достройку трубопровода.

Есть еще ряд терминальных способов остановить проект.

Как это ни парадоксально, но я считаю, что самая большая угроза для «Северного потока – 2» сегодня – это Владимир Путин. Если он убьет Алексея Навального или решит обострить конфликт на Украине, международному сообществу придется отреагировать жестко. (с) экс-министр иностранных дел Польши Сикорский, ныне депутат Европарламента.

Если переводить на русский – если с экологами и новым канцлером в Германии вариант не выгорит, останется лишь завалить Навального или организовать масштабную бойню на Донбассе, обвинить в этом Россию и закрыть злополучный проект в рамках "жесткой реакции международного сообщества".

Понятное дело, что Путин этого делать не будет, так как он заинтересован в том, чтобы проект в этом году вступил в строй. Интерес в убийстве Навального там примерно такой же, как в организации Асадом химических атак в Думе и Идлибе. Поэтому, Навального необходимо хорошо охранять, чтобы он "внезапно" не умер до завершения строительства. Это в том числе и в интересах самого Навального, вряд ли у него есть большое желание помереть ради закрытия строительства трубопровода. Поэтому если Навальный откинет копыта (а этот вариант я бы не исключал – от живого от него толку мало) или будет запущена бойня на Донбассе, вы знаете, ради чего это делается. Они этого особо и не скрывают.

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