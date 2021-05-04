Причастным к экстремистским организациям предложили запретить избираться в Госдуму

Законопроект о запрете избираться в Госдуму гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, внесен в нижнюю палату парламента.

Автором документа стала группа депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

«Законопроектом предлагается предусмотреть, что не имеет права быть избранным депутатом Государственной думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями», – указывается в пояснительной записке к законопроекту, передает ТАСС.

Кроме того, члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ внесли в Госдуму законопроект о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных в РФ НПО и за пределами страны.

Нормой «о запрете на участие российских граждан и юридических лиц в деятельности организации, признанной нежелательной в РФ, за пределами территории РФ» предлагается дополнить федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Кроме того, вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или международной организации к нежелательной: это посредничество в проведении операций с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций «в целях осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ, обороноспособности или безопасности государства».

Одновременно группа депутатов Госдумы во вторник внесла законопроект об уголовном наказании за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации.

«Законопроектом вносятся изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающие введение уголовной ответственности за участие в деятельности и за руководство деятельностью иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности без предварительного привлечения совершающего деяния лица к административной ответственности», – говорится в пояснительной записке.

Согласно тексту, участие в работе такой НПО повлечет, в частности, штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок от одного года до четырех лет. Кроме того, предложено ввести обязательные работы на срок до 480 часов за руководство нежелательной НПО, сохранив сроки лишения свободы от двух до шести лет.