 

К концу 2024 года в России будут демонтированы все памятники Ленину

04.05.2021, 19:53, Разное
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Министерство культуры России опубликовало «Концепцию развития монументальной скульптуры в России на 2021-2030 гг.»

В соответствии с документом, к 2024 году в стране будут демонтированы все памятники Владимиру Ильичу Ленину.

К концу 2024 года в России будут демонтированы все памятники Ленину– Действительно через три года в России не останется ни одного памятника Ульянова-Ленину. Дело в том, что ещё в 1994 году было принято решение ввести мораторий на демонтаж монументов первого советского лидера на 30 лет, до столетия со дня его смерти. Тогда многие призывали сразу избавиться от всего наследия СССР, но с этим были согласны далеко не все. В итоге, между всеми парламентскими фракциями было достигнуто соглашение, что памятники Ленину остаются на своих местах до 21 января 2024 года, а далее должны быть немедленно демонтированы. Этот документ никто не отменял, поэтому мы уже начали подготовку — памятник надо не только снять, но и утилизировать. Всего нам предстоит демонтировать порядка 5 тысяч монументов, думаю, мы без проблем решим эту проблему до конца 2024 года, – заявил помощник президента России Владимир Мединский.

В ближайшее время будет объявлено всероссийское голосование «Твой Памятник», в ходе которого граждане смогут выбрать, монументы каким деятелям они хотели бы видеть вместо Владимира Ленина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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