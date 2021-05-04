Автор анонимного телеграм-канала “Героиня Татлера” о Ксении Собчак, виртуальных друзьях и реальных героях

В молодой мир новостных телеграм-каналов она ворвалась летом 2019 года: прекрасно ориентируется в светской Москве, со знанием дела рассуждает о театре и последних кинопремьерах, с ностальгией вспоминает вечеринки на экономическом форуме в Давосе начала нулевых и часто первой сообщает то, о чем еще вчера шептались за закрытой дверью.

Ее информаторы – “светские снежиночки”, как сама нежно называет их Героиня, – очевидцы и участники событий, которым не терпится поделиться новостью с миром и сделать это, не раскрывая своей личности, через блог. Идеальный вариант, чтобы не испортить репутацию.

На наши вопросы Героиня согласилась ответить при условии сохранения анонимности – и в этом материале впервые в истории HELLO! были использованы рисунки.

Иллюстрации: Анастасия Чаклина– Зачем вы завели канал?

– Как это всегда бывает, захотелось вставить свои пять копеек в набирающий мощь телеграм-нарратив.

– Часто читаете о себе в прессе?

– Не стану преувеличивать масштаб личности, читать – не приходилось. Видеть собственные фото в хрониках – да, конечно.

– Чем вы любите заниматься в свободное время? Где проводите отпуск? Предпочитаете Jimmy Choo или New Balance?

– Героиня отдает себе отчет в том, что все ее время – свободное. Веблен написал книгу “Теория праздного класса”. Героиня – практик этой теории. Так что можно сказать, что все, что делает Героиня, она делает по любви. В путешествиях, то всегда отдается предпочтение теплым, а не холодным странам. Выбирая между Jimmy Choo и New Balance (вы специально выбрали такой пенсионерский кроссовочный бренд?), предпочту Manolo. Хотя все остальные комплексы, связанные с сериалом “Секс в большом городе”, давно и успешно преодолены.

– Кажется, ни одна светская дама не смогла остаться без внимания с вашей стороны. Вы пишете о своих подругах?

– Реальные друзья Героини не застрахованы от иронии и даже злой иронии. От этого и сама автор канала не застрахована. Потому что даже самые замечательные, умные, блестящие люди, бывает, ведут себя смешно или глупо. Особенно в условиях российской ярмарки тщеславия с ее молодыми деньгами, имперскими комплексами и превратными представлениями о превосходстве и успехе.

За три года ведения телеграм-канала никому так и не удалось рассекретить его автора– Вы лестно отзываетесь о Наталье Давыдовой, известной под ником Тетя Мотя, и даже называете ее своей музой.

– Автор канала лично знакома с Натальей и у Героини во время карантина завязалась переписка с ней. Она – открытый, общительный и очень энергичный человек, не без иронии относится к своей персоне, а Героиня это ценит.

– Вы вели практически прямой эфир со свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. Ксения пригласила вас или хорошо сработали агенты?

– Героиня была на свадьбе среди гостей и видела все своими глазами, но также что-то присылали агенты канала, не зная, что я среди них.

– Кто, по вашему мнению, истинный герой нашего времени?

– Герои моего времени уже имеют склонность уходить. Самой Героине много лет, а ее идеалами были те, кто постарше. Вот из тех, кто всем назло и многим обстоятельствам вопреки, взял и не ушел – Олег Тиньков. Он настоящий герой нулевых, который был героем и в десятые и вот теперь. Цельная натура тут сочетается с постоянной изменяемостью, адаптивность без отказа от принципов.

– Судя по вашим постам, вы отлично разбираетесь в кино. Если бы фильм снимали о вас, кого бы хотели видеть в главной роли, а кого в режиссерском кресле?

– Как и Карина Добротворская, я согласна, чтобы меня в молодости играла Аня Чиповская. А режиссером, главное, чтоб не Илья Хржановский (Автор кинопроекта “Дау” – Прим.ред.). У Героини все-таки более романтические представления о собственной жизни. Так что пусть будет Уэс Андерсон. Было бы круто, если б его однажды заинтересовало становление новой российской аристократии (если можно так выразиться), и стать одной из членов семьи каких-то наших Тенненбаумов.