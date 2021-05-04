Мнение: «Терроризм и коммунизм», классовая математика и голос пролетариата

1. Помимо весьма известной в нашей стране переписки Энгельса с Каутским немалое значение в истории коммунистической мысли сыграла «переписка» Ленина и Троцкого всё с тем же Каутским. Началось всё с того, что известный немецкий марксист ужаснулся результатам революции в России, обвинив большевиков в розжиге гражданской войны, подавлении демократии и установлении диктатуры меньшинства. В ответ Ленин обозвал Каутского «ренегатом» в специально выпущенной для этого брошюре. Общение столпов марксизма успешно завязалось.

Каутский ответил Ленину уже целой книгой под говорящим названием «Терроризм и коммунизм», в которой он развил свои идеи и верно предсказал скорое наступление в России диктатуры бонапартистского образца:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Терроризм_и_коммунизм_(Троцкий)

В заключительном разделе «Терроризма…» — озаглавленном «Коммунисты за работой» — Каутский утверждал, что социальная катастрофа, последовавшая за Первой мировой войной, была непосредственной причиной Русской революции. Большевики же, по его мнению, лишь воспользовались анархией в стране, захватив при помощи пролетариата власть в промышленных городах — подобное мнение разделяло в тот период множество социал-демократов. Последовавшая за этим массовая экспроприация предприятий, продолжал Каутский, не могла привести к успешному построению социализма, поскольку Великая война практически уничтожила «дисциплинированный и высокоинтеллектуальный рабочий класс», сохранив лишь «самых невежественных» его представителей. Закономерным результатом всего этого стал экономический крах и «примитивная» жажда мести со стороны рабочих: «Большевизм победил в России, но социализм потерпел там поражение».

Персональную ответственность за Октябрьский переворот и последовавший за этим разгул насилия, сопровождавшийся поиском «саботажников», Каутский возложил на лидера большевиков Льва Троцкого. По мнению Каутского РСФСР перешла к построению не социализма, а «государственного капитализма». Теоретик марксизма прогнозировал, что применение силы и диктаторские методы работы, приведут в конечном итоге к некой новой угнетающей общественной системе.

Троцкий в ответ написал книгу с тем же названием, но совершенно противоположным смыслом, посвящённую оправданию терроризма:

«Терроризм и коммунизм» — книга, написанная наркомвоенмором Львом Троцким в вагоне своего бронепоезда и впервые опубликованная во время Гражданской войны, в 1920 году. Являлась ответом на одноимённый труд Карла Каутского, назвавшего в 1919 году советский большевистский режим «казарменным социализмом». В своём ответе Троцкий пытался обосновать Красный террор и отсутствие парламентаризма в РСФСР: приведённые им аргументы позже неоднократно использовались для оправдания политических репрессий. Единственная работа Троцкого, удостоившаяся похвалы Иосифа Сталина. Переведена на многие языки мира.

Большевики после 1917 года терпеть не могли социал-демократов (из лона которых сами первоначально вышли): руководство СССР не поддерживало социал-демократические партии в капстранах и репрессировало умеренных социалистов повсюду, куда только могло дотянуться.

Видимо, мысль о том, что можно и нужно строить «светлое будущее» демократическим путём, без массового кровопролития, была большевикам по какой-то причине чужда.

2. С точки зрения советских марксистов, не только гуманитарные, но и естественные науки, включая математику, якобы имеют классовый характер:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1429374.html

«Ясно, что астрономия, а также всякая другая наука в ее нынешней, буржуазно-интеллигентской разработке, должна незаметно пропитывать людей убеждением в законности и необходимости работы масс на высшую культуру, на те классы, которые в ней живут».

«Вы видите, товарищи, что не так уж смешна идея о буржуазности современной математики, астрономии и пр.»

A. Богданов, статья «Наука и рабочий класс», 1918

«…математика имеет в классовом обществе классовый характер, ход ее развития […] определяет классовая борьба […] теория чисел и непрерывных функций обосновывает индивидуализм, анализ с его непрерывностью направлен против революционных идей, теория вероятностей подтверждает беспричинность явлений и свободу воли, а вся математика в целом находится в соответствии с […] православием, самодержавием и народностью. Этот черносотенный образ мыслей был полностью донесён до наших дней одним из «столпов» этой школы Лузиным, который придал ему более «современную» фашистскую окраску.

Э. Я. Кольман. «Предмет и метод современной математики», М. 1936, стр. 290, 297

«С точки зрения марксизма-ленинизма обоснование математики не сводится […] к несравненно более сложному труду — к построению марксистской истории математики. Оно означает […] переделку всей математики, регулирование её развития на плановых началах, исходящих из теоретического осмысления практики строительства социализма.

Э. Я. Кольман, там же, стр. 302

Биография автора последних двух цитат весьма занятна. Эрнест Кольман был проповедником идеи «марксистско-ленинского естествознания», организовал знаменитую травлю математика-академика Николая Лузина, поддерживал Лысенко, критиковал Вернадского, Вавилова, Ландау и других известных учёных. Успел посидеть при Сталине, но не за научное вредительство, а за критику Чехословацкой Коммунистической партии.

А вот финальный поворот на жизненном пути знаменитого «красного профессора»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кольман,_Эрнест_Яромирович

В 1976 году выехал из Москвы в Швецию, чтобы повидать свою дочь и стал там «невозвращенцем», получив политическое убежище. Остановив своё 58-летнее членство в коммунистической партии, 8 октября 1976 года написал «Открытое письмо Леониду Брежневу. Почему я выхожу из коммунистической партии», опубликованное во французской «Либерасьон». В этом письме Кольман, в частности, писал: «В СССР нет элементарных демократических прав: вместо выборов — голосование за навязанных сверху кандидатов; отсутствие гласности в политической жизни; запрещение забастовок и профсоюзов интересам государства; запрещены политические дискуссии, над всем властвует универсальная цензура; правдивая информация подменяется пропагандой лжи…»

3. Выношу любопытную реплику из комментариев (орфография оригинала сохранена):

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/primirenie-krasnyh-i-belyh-parijskaia-kommuna-i-ehokamery-dlia-fanatikov-608d4f4f96d7ac2ebb33a9e0#comment_791141322

Вообще-то буржуй в принципе есть классовый враг. Мало того у буржуя в принципе нет родины. Родина у Буржуя там где лежат его деньги. А верней в Офшорах и Лонданах. Или автору напомнить про олегархов. Про пролетариев. А чем пролетарий американский отличается от пролетария Русского. Ничем. Также горбатятся на буржуев. Я помню из Истории как в Испании пытались связать буржуев и пролетариев. Типа мы одной крови. Получилось интересно. Муссолини и фашизм. Я как раз из пролетариев. И на своей шкуре знаю что буржуй в принципе будит делать всё возможное чтобы не платить пролетарию за работу. Так чем меньше платишь тем больше приболь. А пролитари всегда будут ненавидит буржуев. Это вечное потивостаяние. И опасность социального взрыва будит вечной. Пока государство придерживается принцыпев гос капитализма и социальной справедливости оставшийся от СССР. Ему не чего не грозит. Но если с буржуев снимут государственную удавку 1917 год в России гарантирован. И в этой новой ревалюции будут сносить всё. Без разбору. И да большевики некогда не примерятся с белыми. Так как большевики сражались за свою новую родину и свободу от паразитов. Белые сражались за родину в которых у них были превелегии и статус над ченью. А тот факт что белые запятнали на прямую предательством родины служа у откровенных врагов будут помнить несколько сотен лет. Один Краснов чего стоит. Мразь на службе и фринцев. Про земли. Да отдовали. Но союзные республики это часть большого государства СССР. И некому в голову не могло предти что оно развалится. Это сейчас задним умом все умные стали. Даже не понимая сколько трудов стоило эти самые республики сперва создать, а потом пресойдинить в единое государство. Для современной России пока это просто физически невозможно сделать.