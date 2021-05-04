Три признака на теле могут предупреждать о необратимом повреждении печени

Медики рассказали о трех признаках на теле, которые могут предупреждать о повреждении печени. Неалкогольная жировая болезнь данного органа связана с накоплением жира в органе.

Данное состояние считается очень опасным, поскольку в начале развития патологии не проявляются характерные симптомы. В основном НАЖБП обнаруживается на стадии цирроза. Последняя наступает через несколько лет после возникновения хронического воспаления. Тогда печень сжимается и покрывается шрамами. Данное повреждение зачастую приводит к печеночной недостаточности и онкологии. Основными симптомами являются зуд, пожелтение кожи и белков вокруг глаз, отеки живота ног и рук.

Заболевание может развиваться в течение нескольких лет, поэтому важно своевременно принять меры и предотвратить прогрессирование патологии. При таком диагнозе необходимо изменить образ жизни, в частности, избавиться от лишних килограммов. Патология появляется на фоне инсулинорезистентности, ожирения, высокого уровня глюкозы и жиров.

Источник: profile.ru