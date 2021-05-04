Ученые выяснили, как приготовить на завтрак самый полезный кофе

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04.05.2021, 19:32, Разное
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Исследователи рассказали, какой кофе лучше всего употреблять на завтрак. Выяснив взаимосвязь между способами его приготовления и рисками приступов сердца и ранней смертности, исследователи поняли, что самым безопасным напитком считается нефильтрованный кофе.
Самым популярным напитком в мире считается кофе. В нефильтрованном напитке имеется мало компонентов, которые могут увеличивать уровень вредного холестерина в крови. Даг С. Телле, специалист из Университета Гетеборга в Швеции, сообщает, что их работа предоставила важные свидетельства взаимосвязи между способами приготовления кофе, сердечным приступом и продолжительностью жизни.

Исследователь заявил, что напитком связывают с высоким уровнем холестерина и «плохого» ЛПНП, кофе может обладать отрицательными последствиями на здоровье сердца. Опыты обнаружили «виновные» компоненты, но исследователи выяснили, что их можно удалять благодаря фильтру. Эксперты сообщают, что в чашке нефильтрованного кофе содержится в 30 раз больше липидов, чем в фильтрованном.

Фильтрованный напиток связывают с 15% понижением рисков смерти от любых причин. Также он понижал риски смертности от болезней сердца у мужчин на 12% и у женщин на 20% в сравнении с теми, кто вовсе не употреблял напиток.

Исследователи установили, что нефильтрованный кофе приносит больше пользы, чем отказ от него. Принцип не срабатывал лишь на мужчинах возрастом 60 лет и старше, так как у них нефильтрованный кофе связали с высокой смертностью от болезней сердца.

Источник: profile.ru



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