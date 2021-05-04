 

Эксперты назвали три самые частые причины разводов в России

04.05.2021, 19:32, Разное
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Эксперты-психологи рассказали о проблемах семейных отношений в России. Как оказалось, чаще всего браки распадаются вследствие трех причин.
Не слышат друг друга

В каждой семье, как и в любых отношениях, бывают свои проблемы и непонимание. Однако не все пары могут сглаживать конфликты, что приводит к разводам. Психологи назвали наиболее частые причины расторжения брака в России. Так, некоторые партнеры категорически не умеют договариваться. Невозможность достичь хоть какого-то консенсуса приводит к умножению незакрытых потребностей. Все это в итоге, накапливаясь, заканчивается расставанием. Главной претензией друг к другу в подобных случаях является то, что на протяжении многих лет люди не меняются, оставаясь со своими сугубо личными стереотипами и привычками, по сути, не слушая и не слыша свою вторую половину в браке.

Разные ценности и взгляды на семью

Также нередко встречаются разногласия в понимании построения семьи, иерархии в ней, моральных и духовных ценностей. Муж и жена в таких случаях спорят и по поводу правильного воспитания детей, и относительно формирования расходов из бюджета семьи. Часто житель считает свое главенство само собой разумеющимся, в то время, как супруга стремится к равноправию. Или наоборот, жена считает, что она именно «за мужем», то есть находится под его опекой, а супруг не может обеспечить ей такой уровень материального благополучия. Нередки и ссоры с родственниками второй половины, также пытающимися внести свою лепту в трактовку истинных обязанностей и прав в семье.

Сексуальная неудовлетворенность

Третьей причиной разводов, согласно статистике, является неудовлетворение в сексуальных отношениях. Эти проблемы могут вытекать из более глубоких разногласий, либо, напротив, влиять на все остальные сферы. По словам психолога Инны Паустовской, в ряде случаев один из партнеров остается неудовлетворенным из-за скованности и неумения раскрепоститься второй половины. В целом же, как пишет «Слово и дело», составляющими крепкого брака можно считать финансы, секс и духовную сферу жизни семьи. Все перечисленное, подчеркивают эксперты, относится только к обычным, не абъюзивным отношениям, в которых задействованы совсем другие механизмы.

Источник: slovodel.com



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