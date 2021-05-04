Саакашвили: Вступит ли Украина в НАТО, имея территориальные конфликты? Если будет политическое решение Вашингтона – ее примут

“Я думаю, это вопрос теоретический. Вопрос того, какой будет политика американской администрации, какое будет настроение, какое будет влияние Вашингтона на европейцев. Это не технический процесс, а политический. Будет политическое решение – в НАТО всех примут. Не будет политического решения – технически мы ничего не сможем решить. Технически нам будут постоянно придумывать новые барьеры. Я через это уже проходил”, – отметил Саакашвили.

Контекст:Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет “сильным сигналом для России”, что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что парламент должен принять около 60 законопроектов, чтобы проложить Украине путь в ЕС и НАТО.

3 мая на совместном с Зеленским брифинге президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО в июне обсудят дорожную карту для вступления Украины в Альянс.

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