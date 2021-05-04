 

В Индии восемь львов заразились коронавирусом – СМИ

04.05.2021, 19:30, Новости дня
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Работающие в парке ветеринары 24 апреля заметили у львов такие симптомы, как потеря аппетита, выделения из носа и кашель. В сафари-зоне площадью более 160 м² обитает 12 львов в возрасте около 10 лет. 

Ветеринары взяли анализы у животных и отправили в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде. По данным источников издания, тесты четырех самцов и четырех самок дали положительный результат. 

Директор зоопарка подтвердил изданию, что у львов были симптомы COVID-19, но заявил, что еще не получил результаты тестов. По словам директора, животные чувствуют себя хорошо.

Издание отмечает, что зоопарк закрыли для посещений только два дня назад, так что звери могли заразиться как от сотрудников, так и от посетителей.

“После зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где тигры и львы дали положительный результат на COVID в апреле прошлого года, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных. Однако в Гонконге вирус был обнаружен у собак и кошек”, – сказал глава центра исследований дикой природы Шириш Упадхье.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Первый факт передачи коронавируса от человека кошке был зафиксирован в марте 2020 года. Этот случай не был единичным. Исследователи подчеркивают: что доказательств передачи коронавируса от домашних животных человеку на апрель 2021 года не было.
У диких животных коронавирус обнаруживают редко. Были случаи выявления инфекции у норок, леопардов, львов, выдр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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