 

Поток украинцев в РФ за год упал в четыре раза – Госпогранслужба

04.05.2021, 19:30, Новости дня
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Отмечается, что больше всего украинских граждан пересекли границу со странами ЕС – более 2,4 млн.

“Из них границу с Польшей на выезд и въезд пересекло более 1,5 млн наших земляков, свыше 640 тыс. украинцев пересекли границу с Венгрией, больше 213 тыс. – с Румынией и около 90 тыс. – со Словакией. И это только сухопутный наземный участок границы”, – говорится в сообщении.

Также 1,3 млн украинцев путешествовали по воздуху. Наименее привлекательным оказался морской участок границы – его пересекли 27 тыс. человек.

Кроме того, украинцы направлялись в страны бывшего СССР – это РФ, Молдова и Беларусь, куда на выезд и въезд путешествовало 316 тыс., 97 тыс. и 66 тыс. человек соответственно. При этом за аналогичный период 2020 года эти же направления выбирали соответственно 1,2 млн, 550 тыс. и 520 тыс. граждан Украины.

Пограничники отметили, что по сравнению с тремя первыми месяцами прошлого года наблюдается, хотя и незначительное, однако увеличение пассажиропотока в такие страны как Турция, Доминиканская Республика, Нидерланды, Мальдивы, Танзания, Шри-Ланка, Черногория, Австралия и Северная Македония.

Контекст:На протяжении 2020 года, по данным Госпогранслужбы, несмотря на карантинные ограничения, 11 млн 250 тыс. украинцев выезжали в 123 страны.
По состоянию на конец марта для граждан Украины был разрешен въезд в 104 страны мира, для путешествия в некоторые из них нужно придерживаться противоэпидемических мер.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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