 

Акция «Дорогами великой Победы» прошла в Волгоградской области

04.05.2021, 19:06, Новости дня
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Представители волгоградского отделения движения «Клубы Исторической Реконструкции России» («РосРекон») в преддверии 9 мая провели акцию «Дорогами великой Победы». Реконструкторы, одетые по форме победителей, в сопровождении военной техники, посетили города Суровикино, Нижний Чир, Калач-на-Дону и Новый Рогачик.

Памятная акция «Дорогами великой Победы» проходила с 29 апреля по 3 мая и стартовала от памятника Константину Рокоссовскому в Волгограде, откуда отправилась колонна исторической техники. В малых городах региона прошла выставка военной техники времен Великой Отечественной войны, которую реконструкторы восстановили собственными силами. Помимо этого, были организованы интерактивные площадки по вооружению и обмундированию Красной Армии и Вермахта, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Также для участников акции реконструкторы провели уроки живой истории и исторический квест, в рамках проекта «Переломный Сталинград». Кульминацией этого события стала военно-историческая реконструкция боя «Дорогами великой Победы», которая показала события начала мая 1945 года – попытку прорыва небольшим подразделением Берлинского гарнизона, в ходе которого бойцы Вермахта столкнулись с частями второго эшелона Красной Армии, штурмовавшими Берлин.

Памятная акция «Дорогами великой Победы» проводилась в целях сохранения исторической памяти и историко-культурного наследия среди молодежи и жителей Волгоградской области.



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